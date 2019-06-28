雙城論壇重台商　有無「柯劉會」？柯市府：不做任何揣測

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲7月3日將啟程到上海出席雙城論壇，相關行程28日也對外釋出。根據規劃，柯文哲3日上午率團飛抵上海，接著便展開一連串的參訪行程，緊扣稍早釋出的青年、經貿、市政交流定位，這次行程安排了洋山深水港參訪、浦東新區城市管理中心、清創基地參訪等。另外，就公開行程部分，並沒有安排國台辦官員的會面；至於會不會與國台辦主任劉結一碰面？市府表示，目前不敢多做揣測。

根據北市府規劃，媒體團將提前一天在2日出發前往上海，而柯文哲所率領的主團則是在3日上午飛抵上海，接著第一個行程便是到洋山深水港聽取長三角 簡報、參訪港區自動化設施，接著參觀浦東新區城市綜合管理中心，並出席 2019海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮，晚間則出席上海市舉辦的歡迎晚宴。

4日一早柯文哲將出席雙城論壇開幕宴，致詞、聯訪完畢後，接著到上海金山海峽兩岸青年創業基地，與台灣青年進行午餐會、座談會，隨後拜會南僑集團，接著參訪完上海灣區科創中心後，晚間於上海金山假日酒店舉辦晚宴回請上海市方。

5日柯文哲則將前往台商聚集地崑山，參觀華東台商子女學校、慧聚寺、宗仁卿醫院等，接著午餐時間與台協進行座談會，下午則將拜會麗寶集團。晚間賞海將舉辦歡送晚宴，結束後2020雙城論壇交流行程正式告一段落，隨後柯文哲將先一步搭19點40分的飛機返回松山機場。

不同於過去規劃，此次雙城論壇首度離開上海市中心到金山區舉行，該區為上海近年來產業轉型的重點發展基地，北市府團隊也增加不少與台商的拜會交流、產業參觀，盡量降低政治味，把交流重心放在拚經濟和關注青年發展部分，力圖要更加了解「西進台灣人」的心聲。

而副發言人柯昱安受訪時表示，目前台北市政府對外公佈的雙城論壇媒體版行程，都沒有任何中國大陸官員的行程，也不會有所謂隱藏版的行程，所有行程都是對外公開。至於會不會「不期而遇」劉結一？柯昱安重申，一切都依照台灣的規定辦理，若有任何變動都會提前跟陸委會說明。

