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守護本土政權最重要　陳定南基金會董事長林光義轉支持小英

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▲陳定南遺孀張昭義（左前1）、陳定南基金會董事長林光義（左後1）轉支持小英連任。（圖／游芳男攝）

▲陳定南遺孀張昭義（左前1）、陳定南基金會董事長林光義（左後1）轉支持小英連任。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨初選落幕，小英26日二度參覽陳定南紀念園，原支持賴神的陳定南遺孀張昭義、陳定南基金會董事長林光義，以看香港反送中事件及守護本土政權最重要、肯定小英守護台灣主權的決心，轉而支持小英連任。而此事顯示，宜蘭綠營整合已在小英掌握中。

小英26日2度參覽陳定南紀念園時，陳定南遺孀張昭義表示，最近香港的「暴動」（應是口誤，指的是反送中上街遊行），讓人怵目驚心，不僅讓人聯想到台灣的未來，請問大家希望台灣成為第二個香港嗎？當然不要！所以大家要守護台灣價值，守護蔡英文總統、守護台灣人民。

陳定南基金會董事長林光義，在賴神4月20日的陳定南紀念園區舉辦的簽書會中曾說，小英說要司法改革的話，受到人民支持，但小英沒完完全全做到。

不過林光義26日在小英參覽陳定南紀念園區時，以初選結束、守護本土政權最重，轉而支持小英，並說2014年時，他是挺準備選市長的柯P。

林光義話鋒一轉指出，「習五點」發布後，小英是強力回擊，柯P卻說些不得體的風涼話，首都市長的發言，讓人相當失望。

林光義也說，賴神初選結束後，18日到宜蘭找過他，賴神希望能他籲宜蘭鄉親和支持者，全力支持小英。

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關鍵字：2020大選,民進黨,蔡英文 林光義,張昭義

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