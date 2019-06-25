狂扁拒載酒客運將後帶紅包求和解　惡霸「牛奶」落網准押禁見

▲▼綽號「牛奶」的私人招待所邱姓主嫌，坐上計程車引擎蓋阻止車開走。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在宜蘭掀起風波的毆打拒載酒客小黃運將案，綽號「牛奶」的私人招待所邱姓主嫌，24日落網，檢方將邱姓主嫌拘提送辦聲押，25日上午准押禁見。另24日法院裁定，私人招待所打人的員工楊男准押禁見、羅男2萬元交保。

警方調查，23日凌晨5時許，綽號「牛奶」私人招待所邱姓主嫌，找開小黃的林姓鄰居幫忙載客，但林男到場後發現對方是酒客，於是拒載後離開，邱男氣不過要楊姓、羅姓男子痛毆林姓運將後，楊、羅2人也手持磚頭掃把前往林家砸店。

楊、羅2人更在警方面前又毆打運將，警員直祭出辣椒水才制止逞凶的楊、羅2人，林姓運將全身是傷，送醫急救後仍在院觀察。

案發之後，邱姓主嫌自知理虧，23日下午攜帶紅包、水果，到林姓運將住處登門致歉，盼尋求和解，但未被接受，運將家人希望走完司法程序再做打算。

此案也引起內政部長徐國勇，24日到羅東重申行政院長蘇貞昌「你不讓我安居，我就不讓你樂業」政策指示，宜蘭縣長林姿妙也強調絕不縱容暴力犯罪。

林姓運將妻子曾表示，丈夫只是單純開車養家，竟遭對方如此惡言相向、暴力對待，更直言「宜蘭流氓當道，報警了也沒有用」，認為宜蘭治安相當敗壞。