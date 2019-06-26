「神奇海漂相機」日本正妹現身！　岳明國小畢業生超驚喜

記者游芳男／宜蘭報導影

「神奇海漂相機」造就宜蘭岳明國小一場因緣與一個承諾，校方原向學生說相機女椿原世梨日本學業忙，不克前來參加撿到海漂相機的學生們畢業典禮，結果26日上午，椿原世梨現身典禮並送學生每人一份她親手做的禮物，讓撿到相機的何兆恩等學生們大呼驚喜。

▲「神奇海漂相機」日籍失主椿原世梨，實現承諾現身岳明國小畢典，學生驚喜感動。（圖／游芳男拍攝）

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第2度到岳明國小的「神奇海漂相機」主人椿原世梨說：「蘇澳是我的第2故鄉」，這次來台是4天，也會跟學生們到花蓮進行「神奇海漂相機」偶戲演出，體驗「回家的感覺」。

撿到相機的何兆恩，在畢業典禮前說，「我們當然希望她（椿原世梨）來，但老師說她學業忙不會來參加我們畢業典禮，當然會失望啊！」

故意傳達不能來訊息，椿原說：「我是要給他們驚喜，我當然要實現2018年說要來的承諾」，她私下偷偷和師長密謀，要給學生們一個驚喜。

椿原現身典禮現場，致詞向畢業生們獻上祝福，並送上她親手為每位學生製作的賀卡，讓在場師生相當驚喜與感動。

2018年3月間，宜蘭岳明國小全校師生在海邊淨灘時，一位五年級的學生何兆恩，撿到了一台布滿藤壺的潛水殼，孩子打開潛水殼後，發現裡面的相機竟然完好如初。

五年級師生透過網路社群的力量，很快就找到相機的主人，日本女大學生椿原世梨奈。為了感謝岳明國小五年級師生，椿原從日本親自來到岳明國小，當面和大家致謝！並領回這部在海上漂流了900多天的相機。由於感受到大家的熱情款待，她許下承諾：希望一年後可以來參加五年級這班學生的畢業典禮。