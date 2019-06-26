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求上車！內政部貼「老司機梗圖」宣導酒駕新制…網狂刷：一生平安

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▲▼內政部宣導酒駕新制。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

▲內政部宣導酒駕新制。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

政治中心／綜合報導

酒駕處罰新制將於7月1日實施，除了針對汽車酒駕罰鍰提高之外，同車乘客也要接受「連坐罰」。內政部26日在臉書上宣導新制，但宣傳圖片卻是網友「老司機」梗，讓許多人留言「小編一生平安」，連行政院長蘇貞昌也在底下大玩「已編輯」等網友梗。

內政部26日在臉書上強調7月1日實施的酒駕新制重點，包括：連坐處罰、罰款提高、累加罰鍰、吊扣駕照與沒入車輛、自行車、電動車酒駕加重處罰等，並且再次呼籲民眾「酒後不開車，酒駕零容忍」，與人共車時，更要確認駕駛有無喝酒，善盡乘車人的責任。

為了宣導駕駛人酒駕超標，乘客連坐罰的新制，內政部還附上了一張圖片，只見上面是3名網友寫著「求上車」、「+1 卡～個位置」、「開車囉～～」且第3則留言還有編輯紀錄，不禁令人聯想到網友的「老司機」用語，也就是指對某方面熟門熟路、見識較廣的人，現今常被用來形容提供大量色情圖片、文字、影片的人；而「上車」，也就是想要「老司機」分享的色情圖片、文字、影片等內容時，常常使用的網路用語。

據了解，內政部所謂「卡」是「卡位」的簡稱，通常是在等人更新進度時，會出現的網路用語。至於「已編輯」或編輯紀錄梗，則是因為常常有網友張貼色情圖片、文字、影片後，使用臉書「編輯」功能，將色情圖文刪除，屆時只能透過瀏覽編輯紀錄才能看到。

內政部發布這篇貼文後，蘇貞昌跟民進黨FB都在底下玩「已編輯」梗，蘇貞昌將新制重點再整理一遍後，修改成「.」，民進黨則是連續編輯了7次，其中包括「卡」、「已編輯」、「上車了」、「你們是不是真的想上車？」

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關鍵字：內政部,老司機,上車,蘇貞昌,民進黨

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