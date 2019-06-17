好心讓大體借道屋內運出　新屋主自認「買到凶宅」告詐欺

▲好心讓大體借道屋內運出，法官判屋非凶宅，屋主未涉詐欺。（示意圖／達志影像）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一吳姓女屋主，因將跌落屋旁水溝過世的工人沒有其他通道，讓遺體從屋內借道運出的房子出售後，新屋主得知此事認為買到凶宅，提告吳女涉詐欺；宜蘭地院法官以屋子僅讓遺體借道而過，非凶宅，吳女無「不法意圖」隱瞞，判決無罪。

判決書指出，吳姓女子2016年12月間，以當時交易行情約7折之價格即新台幣350萬元，購入曾發生工人跌落屋旁水溝過世、遺體自屋內運出之其他非自然身故等情事的房屋，並花費100萬餘元裝修。

後來在2017年6月間，吳女以480萬元出售房屋給蕭女，蕭女購屋後裝潢期間，從鄰居口中得知屋子曾讓工人遺體借道經過一事，蕭女覺得以高價買到凶宅，不滿吳女有所隱瞞是凶宅，告吳女詐欺。

吳女庭訊時堅決否認有詐欺取財，因之前和蕭女人未見面，也不認識，是一直到簽約才碰面，蕭女買房時，並沒有告訴說要乾淨，沒有死過人，簽約時，並沒有想到（遺體）借道，也就沒有想到福報之事，所以才還沒有告知借道之事。不是故意要騙蕭女。

法官審理，屋子供遺體借道經過，不是所謂凶宅，非屋子現況說明書必要說明事項，另查閱吳女、楊姓前屋主買賣契約，雙方簽約時載明屋非凶宅；此外，吳女購入後花100萬餘元裝潢，投入資金與賣出價格相近，無獲取不當暴利，查無詐欺事證；可上訴。

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