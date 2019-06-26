是否全力支持王金平？　顏清標：有些話不用講自己知道

▲王金平26日找顏清標一同直播煮水餃，穿上印有「標太郎」字樣的圍裙。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

前立法院長王金平26日與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同直播煮水餃，王先送上繡有「標太郎」字樣的圍裙給顏，2人邊聊邊煮，顏也分享如何煮才好吃；其中王問冷凍水餃有幾種口味，顏回，「有4種口味、也有人建議可以做冬瓜水餃」，引起全場笑聲；王表示，與顏是老朋友、老同事，知道他有一手好廚藝，特地邀他開直播分享，而媒體也問顏「是否全力支持王？」，顏說，如果王出線一定支持，有些話我們不用講自己知道。

▲▼王金平、顏清標一起煮「標太郎」水餃。



顏清標花費1年多時間研發手工水餃，今年3月上架冷凍水餃品牌「標太郎」，保證「吃了會涮嘴」，對自家水餃有信心。王金平為顏清標過去立法院同事，26日也特地找顏一同直播煮水餃，更以「被政治耽誤的總鋪師」來稱呼顏，顯現2人的好感情。

王金平表示，過去在立法院受顏在各方面的幫忙，顏更在立法院演出「全武行」時呈現「一夫當關、萬夫莫敵」的態勢，引導很多同事協助排除主席台的障礙，對他的情意很深。王也說，顏有一手好廚藝，常到台中來吃他做的菜，他的冷凍水餃，工廠1天要出品高達2百萬顆，以他的聲量、遠道聞名的廚藝，我想來請教他為何做這門生意，畢竟顏可以說是「頂港有名聲、下港大出名」。

▲顏清標分享煮水餃秘訣，「水滾浮起就是三分熟、千萬不能煮太熟」。



王也送上繡有「標太郎」字樣的圍裙給顏，直播中，2人邊煮水餃邊聊天，顏也分享煮水餃的秘訣就是「水餃浮起就是三分熟、千萬不能煮太熟」，王也問到目前水餃有幾種口味，顏說有絲瓜豬肉、打拋豬、鮮蝦、豬肉，更說「有人建議我可以做冬瓜水餃」，引起全場笑聲。

▲王金平、顏清標2人感情好，王更以「被政治耽誤的總鋪師」稱呼顏。



事後媒體也詢問顏，高雄市長韓國瑜上禮拜六來都沒有煮水餃，今天卻跟王煮水餃，是否比較支持王？顏回，大家都知道我跟王感情很好，王是公道伯，很會做人，他也很疼顏寬恒，強調「台灣要團結」，因為團結都不一定會贏，不團結一定不會贏。

另對王退出國民黨總統初選，顏說，尊重王的看法，但自己不是國民黨的，不便評論什麼，並表示藍營總統初選「誰出線就支持誰」，如果是王就支持王，笑說「有一些話我們不用講自己知道」，要大家一起開心吃水餃。