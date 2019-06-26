在賴神簽書地　蔡英文大讚賴清德民主素養求團結

▲▼總統蔡英文26日在賴神簽書地陳定南紀念園區，大讚賴清德民主素養。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨總統初選落幕，總統蔡英文撫平初選分裂不愉快，26日宜蘭趴趴走尋求宜蘭大支持，小英更在賴神宜蘭簽書會地點的陳定南紀念園區，盛讚賴清德說，初選過程很痛苦，初選的結果讓支持者更凝聚、團結、士氣更好，這點我們謝謝賴清德院長，尤其他選後展現出來的民主的風度，也讓我們感到非常、感謝跟感動，我們也期待在初選結束之後我們快速的整合 我們能夠集結一個很大的力量守護台灣主權。

總統蔡英文26日下午，在宜蘭三星鄉女兒總統府秘書長陳菊陪同下，到三星鄉陳定南紀念園區參覽

，小英說：「雖然經過這次初選，我知道在初選過程中，每一個民進黨支持者與本土支持者，其實都很掙扎，最痛苦的事情就是自己人之間的競爭，確實是我可以感受到」。

「我們很多支持者心裡其實是很掙扎，還好初選結束，我知道我的責任「我最大的就是要讓我們團結「我們凝聚在一起「集結最大的社會的力量「我們要保住台灣「所以我會做任何「只要是我願意去做，只要是有助於團結「我都會去做」

小英水說：「真的非常感謝賴清德前院長，在這一次出現表現出來那種，堅定的意志，但是也因此激發了我的意志，也讓我們全黨有一個凝聚，初選固然過程是很痛苦的，但是初選的結果 事實上 讓我們所有的支持者更凝聚、更團結，而且士氣更好」。

「這點我們謝謝賴清德院長，尤其他選後展現出來的民主的風度，也讓我們感到非常、感謝跟感動 我們也期待在初選結束之後「我們快速的整合「我們能夠集結一個很大的力量「能夠擴張出去「讓社會上更多的人跟我們在一起，一起守護台灣、守護台灣主權，讓我們一起把自由民主人權 留給世世代代的台灣人 這是我們共同的責任。」