「神奇海漂相機」主人椿原世梨　26日參加岳明國小畢典

▲▼「神奇海漂相機」日籍失主椿原世梨，將參加拾獲相機的學生畢業典禮。（圖／李公元提供）

記者游芳男／宜蘭報導

「神奇海漂相機」造就宜蘭岳明國小一場因緣與一個承諾，會實現嗎？海上漂流了900多天的相機主人日本女大學生椿原世梨奈，2018年到校時許下承諾要參加拾獲相機的五年級這班學生的畢業典禮，她將實現承諾於26日參加畢業典禮，讓全校師生好不興奮。

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岳明國小校長黃建榮表示，很快地一年過去了，一年來這班學生在班導李公元老師的帶領下， 將這則「神奇海漂相機」的動人故事，深化為一整年的保護海洋行動 課程。

師生共同創作了一齣偶戲，全班一起來表演，並且利用從淨灘 撿到的海廢來做成所需的道具。然後帶著他們的夢想與信念，主動寫信給靠近海邊的中小學校長，徵求願意讓他們去演出的學校。

從3月到現在他們已經在宜蘭的過嶺國小、桃園的內海國小、彰化的芳苑國小、嘉義的好美國小、高雄的旗津國小、新北市的福連國小、鼻頭國小等7所學校演出過，並且每演出一場就會和該校學生一起到海邊淨灘一場。

此外，為了實現到日本演出的夢想，從3月開始全班同學非常積極地到許多公共場所或受邀演出，靠著義演及義買來籌 奏旅費，並且宣傳保護海洋的理念，皇天不負苦心人，終於在畢業前 一週順利達標籌到了所需的旅費。



26日上午10點是這班學生的畢業典禮，椿原小姐一年前許下的承諾是否會實現？六年級師生衷心期盼著她的到來！因為畢業之後，他們還有著更遠大的夢想要實踐，希望椿原小姐也可以 參與這個由「神奇海漂相機」所 牽引出來的保護海洋大行動；畢業典禮隔天他們就要到台東的長濱國中、成功國小，花蓮的禪光育幼院進行3場的演出與淨灘。

緊接著7月2至10日，就會到日本的成田市、銚子市跟東京都等三個城市來演出「神奇海漂相機」的偶戲，呼籲大家一起來關心海洋垃圾的問題，一起來減廢、減塑救海洋！

2018年3月間，宜蘭岳明國小全校師生在海邊淨灘時，一位五年級的學生何兆恩，撿到了一台布滿藤壺的潛水殼，孩子打開潛水殼後，發現裡面的相機竟然完好如初。

五年級師生透過網路社群的力量，很快就找到相機的主人，日本女大學生椿原世梨奈。為了感謝岳明國小五年級師生，椿原從日本親自來到岳明國小，當面和大家致謝！並領回這部在海上漂流了900多天的相機。由於感受到大家的熱情款待，她許下承諾：希望一年後可以來參加五年級這班學生的畢業典禮。