內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價39元　

▲全聯隱藏版吐司熱銷483萬片。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

內行人才知道！身為全台最大吐司通路的超市龍頭全聯，除了販售一般常見的白吐司、鮮奶吐司外，其實還有款隱藏版READ BREAD機能吐司，默默十分熱銷，上市至今已賣出超過483萬片，堪稱吐司品項中最強的後起之秀。

全聯身為最大吐司通路，2018年共賣出超過1800萬條吐司，除了白吐司、鮮奶吐司、麥香吐司為暢銷熱賣款外，還有3款READ BREAD機能吐司也很受消費者歡迎，包括低鈉吐司、膳食纖維吐司、高鈣吐司等。

全聯指出，READ BREAD機能吐司強調商品差異性，讓消費者與飲食相互搭配，避免攝取過多熱量。其中，READ BREAD低鈉吐司強調可減少攝取80%的鈉含量，自去年9月開賣至今，已售出超過30萬包。即日起至7/11推出限時優惠特價39元。

而麥當勞則因應七月大學指考將至，除了把滿福系列換上御守概念包裝外，還自25日起至28日連續四天期間，凡憑今（108）年度指定科目考試的考試通知紙本，即可享「豬肉滿福堡加蛋」單點買一送一優惠。每人每份考試通知限兌換一次，每家餐廳每天限量100份。

「滿福系列」自1986年開賣至今已逾30年，是麥當勞早餐中最具代表性，也最受歡迎的系列，一年可銷售約2千6百萬個。麥當勞指出，時值畢業、考試與求職旺季，特別自6月19日起為滿福系列換上獨步全球的御守概念包裝，期望為消費者帶來滿滿福氣的好運意涵。