影／夏日限定！「森永牛奶糖冰炫風」復刻大人味　麥當勞限期登台

記者曾婉婷／綜合報導

復刻大人味！迎接夏日來臨，各家連鎖速食業者紛紛推出消暑新品，其中麥當勞還首度與經典人氣甜食「森永牛奶糖」跨界合作，推出「森永牛奶糖冰炫風」，獨特的濃郁焦糖香，預計又將掀起網友嘗鮮風潮。

▲夏日限定「森永牛奶糖冰炫風」，台灣麥當勞也吃得到了！（圖／業者提供，下同）

麥當勞自6月26日至9月3日，推出期間限定的「森永牛奶糖冰炫風」，其以滑順香醇的奶香冰淇淋做基底，加上濃郁焦糖香的森永牛奶糖醬，以及卡滋餅乾脆片，充滿層次。「森永牛奶糖冰炫風」單點價格65元。主餐搭配C酷炫配餐，可加價10元升級。