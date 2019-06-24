影／夏日限定！「森永牛奶糖冰炫風」復刻大人味　麥當勞限期登台

記者曾婉婷／綜合報導
復刻大人味！迎接夏日來臨，各家連鎖速食業者紛紛推出消暑新品，其中麥當勞還首度與經典人氣甜食「森永牛奶糖」跨界合作，推出「森永牛奶糖冰炫風」，獨特的濃郁焦糖香，預計又將掀起網友嘗鮮風潮。
▲夏日限定「森永牛奶糖冰炫風」，台灣麥當勞也吃得到了！（圖／業者提供，下同）
麥當勞自6月26日至9月3日，推出期間限定的「森永牛奶糖冰炫風」，其以滑順香醇的奶香冰淇淋做基底，加上濃郁焦糖香的森永牛奶糖醬，以及卡滋餅乾脆片，充滿層次。「森永牛奶糖冰炫風」單點價格65元。主餐搭配C酷炫配餐，可加價10元升級。
另外，肯德基則新推出夏日限定飲品「夏天柚來了」，以葡萄柚果露搭配七喜汽水，再搭配新鮮檸檬片，微酸微甜清爽感超沁涼，加上療癒漸層色系，預計將吸引網美打卡潮。 除了新推出「夏天柚來了」，肯德基這次還新推出「哈密瓜瓜冰淇淋大福」，以特製的哈密瓜冰淇淋，搭上口感Q彈的大福麻糬皮，再注入富士蘋果餡，口感豐富。 肯德基表示，於7月9日在全台指定餐廳推出單日限定好禮雙重送活動，消費者有機會獲得「夏天柚來了+哈密瓜瓜冰淇淋大福+草苺起司冰淇淋大福」乙份，以及戳戳樂抽獎資格，最高可得5折優惠券。每間餐廳限量25名。 至於漢堡王則自6月18日起至8月12日止，連續56天推出優惠，除了有薯條、冰綠茶、美式咖啡買一送一外，還有點心跟漢堡套餐等組合好康，活動期間只要出示優惠券就可不限次使用。
另外，肯德基則新推出夏日限定飲品「夏天柚來了」，以葡萄柚果露搭配七喜汽水，再搭配新鮮檸檬片，微酸微甜清爽感超沁涼，加上療癒漸層色系，預計將吸引網美打卡潮。
除了新推出「夏天柚來了」，肯德基這次還新推出「哈密瓜瓜冰淇淋大福」，以特製的哈密瓜冰淇淋，搭上口感Q彈的大福麻糬皮，再注入富士蘋果餡，口感豐富。
肯德基表示，於7月9日在全台指定餐廳推出單日限定好禮雙重送活動，消費者有機會獲得「夏天柚來了+哈密瓜瓜冰淇淋大福+草苺起司冰淇淋大福」乙份，以及戳戳樂抽獎資格，最高可得5折優惠券。每間餐廳限量25名。
至於漢堡王則自6月18日起至8月12日止，連續56天推出優惠，除了有薯條、冰綠茶、美式咖啡買一送一外，還有點心跟漢堡套餐等組合好康，活動期間只要出示優惠券就可不限次使用。