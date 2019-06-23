三寶白車停賣場門口「無視廣播」　他怒揭車主身分：請公司好好教育訓練

▲三寶白車停賣場門口。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」 ）

生活中心／綜合報導

宜蘭一名網友到賣場買東西，出來時看到一台白色轎車直接停在出入口，讓人連推車都沒辦法過，而且逛賣場時就已經聽到廣播請車主移車了，人卻遲遲不出現，「既然你臉皮那麼厚，我就幫你介紹給大家認識吧。」網友紛紛留言，「刮下去」「腦弱＋超沒水準的三寶」。

「這位車主，您看不懂中文嗎」，原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，逛賣場時就已經聽到廣播車號要車主移車，結果20分鐘後走出賣場時，看到那台白色轎車還停在原地，「才知道原來在廣播無敵三寶」。

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▲▼即便賣場已經廣播過了20分鐘，白車車主還是不來移車。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」 ）

「賣場出入口就這樣被你停好停滿，推車要過都沒辦法，就你最聰明！」原PO貼上4張照片，「既然你臉皮那麼厚，我就幫你介紹給所有廢友認識吧。」他也在擋風玻璃下看到車主就職的公司，喊話要該公司「把你們家這種看不懂中文的員工好好領回教育訓練吧」！

網友表示，「自己方便就好了，無視他人，可悲」；「台灣竟然還有文盲，這種公司竟然請文盲」、「他車牌是租用車，沒在怕，下次再租別台別家繼續」、「靠么，公器私用抓到ㄟ細（台語，會死）」、「好誇張」、「臉皮水泥砌的嗎」。