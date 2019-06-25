超商也吃得到「韓國魚板」了！限定這7間全家販售3串只要79元

▲全家推正宗韓國街頭小吃，「魚板OPPA」年賣千萬支。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

看好韓食商機，全家便利商店繼引進韓國炸雞連鎖店bb.q CHICKEN後，再與有魚板界精品之稱的「三進愛陌客」(SAMJIN AMOOK)合作，於限定的7間門市率先開賣7款魚板商品，包含明洞魚板、包心年糕魚板、青陽辣椒魚板等，皆是韓國經典國民小吃，預計又將引發網友嘗鮮潮。

為了讓哈韓族品嚐原汁原味的韓式飲食，全家這次除了推出7款魚板商品，還在容器上也下足功夫，在杯蓋採用一分為二的特殊設計，一側鏤空可讓魚板竹串穿過，另外一側則可倒入醬油，讓消費者邊沾邊吃，完整重現韓國街頭小吃特色。

全家指出，「魚板OPPA」系列商品不論魚板、湯頭皆從韓國進口，每串均一價29元，售價比韓國當地價格還便宜，並自即日起至7/30還推出全品項3入79元優惠。目前7家門市試賣不到一周，已帶動關東煮業績翻倍成長，而接下來則看消費者反應，陸續導入其他門市。

至於小7則看好消費者喜愛泰式料理，也開發一系列泰式鮮食新品，包含「泰式打拋雞便當」、「泰式紅咖哩飯」、「泰式酸辣冷麵」及「泰式酸辣海鮮湯」共四款新品，售價介於49～85元。其中「泰式打拋雞便當」還有搭配荷包蛋，並獲得小7內部評比上千票，為高票當選的冠軍商品。

小7指出，喜歡異國料理的主要族群多為19～35歲。而泰國口味著重於酸、甜、鹹、辣四種味系，因此這次特別開發泰式料理，由專業主廚指導，並針對台灣人的口味調整辣度、酸度、鹹度，保留台灣人喜愛的甜味。預計新品上市後能帶動銷量成長。