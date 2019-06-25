復刻大人味！「森永牛奶糖」超強聯名甜點來了　全聯獨賣手刀衝

▲全聯首次與森永攜手推出聯名甜點。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

復刻大人味！經典人氣甜食「森永牛奶糖」最近與不同業者跨界合作推出新品，除了麥當勞的「森永牛奶糖冰炫風」外，全聯也與森永聯名打造We Sweet牛奶糖甜品屋，首波於6/28起一口氣推出7款獨家甜點，預計又將引發嘗鮮潮。

繼2017、2018年底與Hershey’s推出聯名甜點，共創下2.9億業績後，全聯We Sweet聯名甜點持續與不同品牌跨界合作，像是TSUJIRI辻利茶舗、日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子，以及台灣本土品牌朝霧茶莊等，每檔都十分受歡迎。

而全聯這次則首次找來森永合作推出聯名甜點，首波共有7款獨家商品，包含「冰心捲蛋糕-牛奶糖生巧」、「牛奶糖可麗餅」、「牛奶糖銅鑼燒三重奏」、「牛奶糖菠蘿麵包」等，都是限定販售，且外包裝還將森永牛奶糖經典LOGO搭上黃、橘色系，展現微焦糖、溫潤又典雅的復刻印象。

全聯表示，全聯We Sweet牛奶糖甜品屋系列商品皆使用來自日本森永牛奶糖漿特製配方，打造多變的限定版甜點，預計可創下6000萬業績。首波7款自6/28～7/25於全台門市現貨販售，售價介於39～99元。其中，牛奶糖起士燒供應期間為6/28至7/11。

另外，麥當勞則自6月26日至9月3日，推出期間限定的「森永牛奶糖冰炫風」，其以滑順香醇的奶香冰淇淋做基底，加上濃郁焦糖香的森永牛奶糖醬，以及卡滋餅乾脆片，充滿層次。「森永牛奶糖冰炫風」單點價格65元。主餐搭配C酷炫配餐，可加價10元升級。