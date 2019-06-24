連續四天「豬肉滿福堡買一送一」！憑指考通知衝麥當勞就能享優惠

▲憑指考通知可享麥當勞「豬肉滿福堡加蛋」買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接暑假來臨，各家連鎖速食業者紛紛推出優惠。而麥當勞更因應七月大學指考將至，除了把滿福系列換上御守概念包裝外，還自明（25）日起至6月28日連續四天期間，凡憑今（108）年度指定科目考試的考試通知紙本，即可享「豬肉滿福堡加蛋」單點買一送一優惠。

「滿福系列」自1986年開賣至今已逾30年，是麥當勞早餐中最具代表性，也最受歡迎的系列，一年可銷售約2千6百萬個。麥當勞指出，時值畢業、考試與求職旺季，特別自6月19日起為滿福系列換上獨步全球的御守概念包裝，期望為消費者帶來滿滿福氣的好運意涵。

為讓更多考生「吃滿福，保好運」，麥當勞在6月25日至28日連續四天的上午7點至10點，消費者凡憑今年度大學指考通知（紙本），至全台麥當勞餐廳活動櫃檯，即可享有「豬肉滿福堡買一送一」優惠；每人每份考試通知限兌換一次，每家餐廳每天限量100份。

另外，漢堡王則自6月18日起至8月12日止，連續56天推出優惠，除了有薯條、冰綠茶、美式咖啡買一送一外，還有點心跟漢堡套餐等組合好康，活動期間只要出示優惠券就可不限次使用。消費者可至官網、Facebook粉絲團下載優惠券，購買時用手機出示圖檔就能使用。

而優惠券分成六大區塊，包含買一送一、超值加購、超值點心、99元系列；以及獨享系列跟雙享系列等多達24種優惠組合。其中，買一送一區塊還首度新增冰綠茶跟熱美式咖啡，而超值加購區則有超人氣商品巧克力聖代及草莓聖代限時特價20元優惠，而冰淇淋特價也只要10元。至於99元系列更讓消費者不用百元能吃到兩個漢堡，相當超值，想省錢可別錯過。不過，漢堡王機場與兒童樂園門市則不適用。