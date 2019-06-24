真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了　小7獨賣89元

▲「黑松沙士Plus啤酒花風味」與「黑松沙士風味啤酒」將同步於7/3在小7獨家上市。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出爆米花沙士、冰棒後，台灣經典飲料品牌「黑松沙士」再度推出跨界新品，竟是把沙士跟啤酒結合推出兩款飲品，包含一款非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」，以及一款含酒精飲料「黑松沙士風味啤酒」。兩款皆自7月3日起在小7獨家上市販售。

黑松沙士自4月開始推出Plus系列，以品牌聯名及新奇口味為系列概念，推出不同跨界商品，包含首波與卡滋爆米花合作推出的「黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味」、「黑松沙士Plus一直跳冰棒」等，都成功創造出話題。

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黑松沙士指出，為了持續帶給消費者新鮮感，這次還與啤酒界潮牌「臺虎精釀」合作，攜手合作打造「黑松沙士Plus啤酒花風味」、「黑松沙士風味啤酒」。且罐身設計還以「武松打虎」的民間故事作為靈感來源，巧妙將雙方品牌元素融入其中。

其中，「黑松沙士Plus啤酒花風味」以黑松沙士為基底，結合臺虎核心商品「臺虎IPA」的特色，開罐能聞到啤酒花香氣，售價35元。而「黑松沙士風味啤酒」則是臺虎第一次嘗試，選用皮爾森麥芽發酵出清爽酒體，結合黑松沙士獨家配方，讓人猜不透到底是在喝沙士還是在喝啤酒。售價89元。

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另外，小7則自即日起推出「國際啤酒節」，除本土啤酒品牌，更集結來自12個國家進口啤酒，包含水果酒及精釀啤酒共計超過80個品項，今年更首次獨家推出長島冰茶及龍舌蘭等話題性啤酒，預計引發嘗鮮潮。即日起至8月13日指定啤酒3件79折、6件77折。

至於全家則獨家導入中華職棒與台虎精釀聯名推出的中職30週年限量啤酒禮盒（單瓶售價85元/4入340元），將職棒元老級球隊經典吉祥物繪入瓶身，資深球迷必需收藏。

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