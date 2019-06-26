遭爆料北農年領超過400萬！　韓國瑜「每年都通過」：有什麼好講的？

地方中心／高雄報導

週刊爆料高雄市長韓國瑜擔任北農總經理時年領400萬，甚至比前北農總經理吳音寧250萬還高，對此，韓國瑜26日回應，「董事會通過所有的支出，一切都是合法。」

▲韓國瑜回應北農問題，「董事會通過所有的支出，一切都是合法」。（圖／記者李唯甄攝）

韓國瑜表示，「所有這些北農權利，最後單位就是股東大會，決算都審查完畢，再來就董事會，北農是一個明明佔大多數百分之五十五的公司，我身為高雄市長，參與國民黨的總統大選，去查過去這些其實最簡單，就是股東大會都通過，董事會通過所有的支出，一切都是合法。」

韓國瑜還說：「所以有些人一直警告，警告會有各種不正當的手法，來打擊國民黨總統候選人。其實我聽了以後，我以前不太相信，但是現在我覺得這怎麼一回事？每一年股東大會都通過，現在有什麼好講的？所以我覺得搞不懂。」

韓國瑜也表示，「台灣的民主政治不要這樣子，我們要和諧，正常、理性競爭最重要，大家都是台灣一個命運共同體。那我們講這些話有沒有用，絕對有用，因為這是一種正能量。台灣的民主是整個華人地區的驕傲，民進黨如果一到選舉，就是各種抹黑、造謠，只是傷害台灣的民主，讓台灣民主更成熟、更進步好嗎？」

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