第一線人員「揹1歲童」防疫！議員嗆：韓國瑜還在造勢　市府回應了：是個案

▲陳慧文怒嗆：韓市長還在造勢。（圖／翻攝自陳慧文臉書，下同、記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄登革熱疫情頻傳，而高雄市議員陳慧文25日PO文怒嗆高雄市長韓國瑜，「第一線防疫人員被要求週週加班...揹孩子一起加班與登革熱疫情奮戰，我們的市長卻『啪啪造』到處造勢。」

陳慧文怒嗆：「防疫視同作戰，第一線防疫人員被要求週週加班，連家中1歲幼童找不到人照顧，仍然要揹著孩子一起加班與登革熱疫情奮戰，我們的市長卻『啪啪造』到處造勢。」

陳慧文還嗆：「根據衛生局表示目前本土群聚疫情已發生次波感染，且近一周有4例確診，會不會持續延燒，『未來兩周是關鍵期』。而這未來兩周關鍵期是不是又把一切防疫的重責大任都丟給第一線防疫人員承擔，我們最重要的指揮官『韓市長』還是依然堅持平日上班，假日選舉嗎？」

對此，韓國瑜25日受訪時，則由衛生局長出面回應：「那個小孩子去陪著去做防疫消毒的，我想這是個案，因為我們防疫的人力的動員跟資源已經行之有年」而他也表示，「我們假設已經公告需要多少人力，大家互相支援，私下可以先做一個調班的一個動作，那我想我們會後續會請人事部門來進一步了給予關懷跟協助。」

衛生局長也表示，「據我們的了解的話，不會說有臨時，那都會有事前的通知，那通知之後，如果真的確實有很大的困難，他們之間都可以互相調班。」而他也說：「有任何的困難，都可以透過互相的溝通，我們人事單位會持續給予關懷。」

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