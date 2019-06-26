韓國瑜親信出國舒壓「北農全額買單」！　遍遊亞洲10餘次

圖文／鏡週刊

韓不只巧立名目濫發獎金，檢方據北農提供的資料發現，除了先前已曝光的2016年7月出國自肥案，北農以慰勞董監事為名，舉辦石垣島5日遊，入住當地Club Med渡假村，韓親筆批示動用公費幫妻子李佳芬支付團費的公文也曝光，由於總經理不具備董監事身分，韓此舉涉自肥也遭北檢列入罪證。

而更離譜的是，韓在總經理任內，還可勾選特定員工，以公費犒賞他們出國，根據北農提供給檢方的資料，除了每年編列公費招待董監事出國外，還有至少十餘次以「悠遊舒壓」的名義送員工出國旅遊，每個梯次的名額不一，有時只有零星幾人，有時多達24人，旅遊地點遍及日本、中國大陸及東南亞，團費都在30,000元以內，但全額由北農公司買單，「這也是韓收買人心的另一手法。」

北農人士透露，過去公司會以參訪姐妹市場的名義，以公費出資獎勵拍賣員出國，這項不成文的福利已行之有年，並沒有引起太多爭議，主要是拍賣員長期工作日夜顛倒，是北農獲利付出最受肯定的基層員工。北農有近600名員工，韓在4年多的任期內就聘用164人進入公司，獲勾選出國「舒壓」的名單，不乏是靠韓裙帶關係拉進北農的員工，也早已讓慰勞旅遊的福利變質。

「北農獎金及福利制度過去缺乏監督，放任經營階層各行其事。」北市府市場處官員直言，在市府2017年訂出全年獎金額度不得超過4.4個月的總額前，根本沒人在管，獎金怎麼發都是總經理說了算，本來應該歸公的盈餘，未經審計程序落入私人口袋，形同政府變相失血，跟北農的這筆爛帳該怎麼算？在2017年吳音寧北農風波煙消雲散後，恐怕只有等檢方來釐清。

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