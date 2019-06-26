簡訊瘋狂示愛主動獻身男學生　正妹女老師被捕

▲女老師在公園多次和學生發生性關係被捕。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國佛州一名31歲正妹女教師被控發送多則簡訊以及猥褻照片，給一名15歲男學生，並且邀約對方在公園與她發生性關係，案情曝光後，本周一（24日）她被移送監獄並面臨4項對未成年猥褻、性攻擊，以及1項對未成年者傳播有害物質的罪名。

布雷登頓(Bradenton)警方今年4月10日收到報案，在私立高中布魯克學校(Broach School)任職的女教師摩爾(Kassandra Moore)，和一名15歲男學生有著不可告人的關係，並握有摩爾透過Instagram傳給對方的對話紀錄，內容中充滿了輕浮且不適當的內容。

警方後來向受害男學生問話，又從對方身上獲得更多關鍵證據，其中包含摩爾穿著內衣傳給對方的自拍照，裡面可看到她擺出了許多性愛姿勢。男學生坦承，曾多次在公園和摩爾見面並發生性關係。

警方還發現，摩爾為了脫罪找了另外一名老師幫忙捏造證據，並連繫一名已畢業的學生幫她刪除手機上的信息和圖像，但這些都於事無補，因為警方在公園採集到她的DNA物證。

目前摩爾已經被捕，並且面臨多項重罪指控。負責協助學校的兒童教育服務機構(Children's Educational Services)聲明表示，「學生和家庭一直是我們的首要任務，對於這些指控我們也深感悲痛，我們非常重視這些指控，並會盡一切努力配合調查。」本案目前仍在審理中，警方則在24日所舉行的記者會中表示，或許這起案件只是單一案例，但希望其他可能的受害者也能勇敢出面指證。