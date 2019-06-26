追星媽為了看演唱會　把1歲兒「鎖車上3小時」悶到唇發紫

▲母親的誇張行徑引來路人批評。（圖／翻攝自大陸一手video）

大陸中心／綜合報導

山東省菏澤市一名母親為了追星，竟然把1歲兒子獨自鎖在車上，只打開天窗人就跑去看演唱會。男童在車上被悶到嘴唇發紫、不斷大哭，幸好一名路過女孩從天窗鑽入車內，順利將他救了出來，而母親回來時，手上還拿著超大螢光棒，沒想到自己輕率的行為差點害死孩子。

這起事件21日晚上8時發生在菏澤單縣一體育館附近，警方接到報案，有一名1歲男童被困在車裡，抵達現場發現已有許多熱心民眾在現場圍觀，後來剛好路過一名女孩身形較瘦弱，便在大人的指導之下從天窗鑽入車內，總算抱出哭鬧不止的男童，但警方不斷撥打電話給車主卻都無人接聽。

警方表示，「當時情況非常危險，這個小孩滿身是汗，嘴唇都有些發紫，哭得非常厲害，我們趕緊開了一瓶礦泉水給他補水」，等到晚間9點半時，男童母親終於回來接小孩，原來當晚有企業辦演唱會，但禁止小孩入場，對方為了追星就把孩子鎖在車上離開。

當天演唱會是7點入場，如果這名母親準時入場的話，等於已經把孩子鎖在車上近3小時，誇張行徑讓路人看不下去，當場指著她罵，「你也真放心」，她回答，「不是，孩子睡著了」，路人又繼續嗆，「你說他睡著了，幸好醒了，要是不醒，你就見不到他了。」