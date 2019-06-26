「出口下滑」每天僅剩40萬桶？　伊朗石油部長：不實謠言

▲伊朗官方近日表示，西方媒體所報導「伊朗石油出口量下滑」是不實謠言。圖為伊朗最高領導人,哈梅內伊。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

隨著美伊局勢緊繃，日前有報導指出，伊朗石油出口量正逐月下滑中，比起2018年4月的每日出口高峰減少了200多萬桶。不過伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh近日出面駁斥「這都是不實謠言」，並聲稱有新策略保護出口產量，但並未提供相關佐證數據。

據《德黑蘭時報》報導，美國退出《伊朗核協議》後，於11日重新開始針對伊朗經濟制裁，並要購買伊朗石油的賣家從5月初起停止採購，否則將一併制裁，而在同一時間，伊朗石油部則宣布動員所有資源，在灰市出售石油以抵抗美國制裁。

▲美國總統川普在白宮橢圓辦公室簽署對伊朗的新一輪制裁。（圖／路透）



雙方戰火激烈，《路透》5月底時曾報導，伊朗原油出口量下滑至每日50萬桶，或可能更低。近日伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh則出面駁斥這是「不實謠言」，並稱有新策略保護出口利益及新的目的地，但並未提供更進一步細節。Zanganeh僅表示，「給出一個數字不符合我們的利益。」

▲美國封殺伊朗石油出口，導致國際油價上漲。（圖／達志影像／美聯社）



自美國實施經濟制裁以來，伊朗使用諸多方法躲避追蹤，例如關閉轉發器，發射錯誤的目的信號，使外界對伊朗石油出口值僅能了解估計值。而俄羅斯則在上週承諾，將致力於幫助伊朗出口，包括幫助伊朗的銀行，因為歐洲目前尚未將Instex支付系統啟動以購買伊朗石油，好避開美國制裁，若俄羅斯履行承諾，或歐洲啟用系統，美國便很難將伊朗石油出口量降至零。