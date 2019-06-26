雙手長「樹皮怪疣」動25次手術又惡化　樹人絕望：想截肢

▲罹患樹人症狀的男子，近來透露對病情感到灰心絕望。（圖／翻攝自YouTube／PatrynWorldLatestNew）

國際中心／綜合報導

孟加拉一名28歲男子因患有罕見疾病而獲得「樹人」稱號，由於手指會不斷長出宛如樹皮一般的疣塊，一共進行過25次手術清除，然後手術後還是會再長出來，令他痛苦到想要截肢。母親因為不捨看他反覆受苦，也支持這個決定，「至少可以免除痛苦，讓他從地獄般的情況中解脫」。

28歲的阿布爾(Abul Banjandar)因為罹患由免疫系統缺陷引起的「疣狀表皮發育不全症」(epidermodysplasia verruciformis)，又稱樹人綜合症，自10歲開始，皮膚會長出如樹皮般的肉疣，嚴重的病情讓他無法自己吃飯、正常工作，甚至抱抱自己的孩子，雖然2016年以來已接受25次手術切除，但肉疣還是繼續擴散。

阿布爾2017年進行手術時，一共切除重達11磅（約5公斤）的疣塊，醫生原本以為已經治癒了他的病情，沒想到去年5月再度復發，而且增生的速度比以前更快，讓他近來絕望向《法新社》透露，「我再也忍受不了這個痛苦了，晚上都睡不著覺，想讓醫生切斷我的手，這樣至少我能得到一些解脫」。

醫療團隊仍然不願意放棄治療，達卡醫學院醫院首席整形醫生拉爾森(Samanta Lal Sen)表示，所組成的7人醫學小組近來會討論阿布爾的病情，將會給他最好的醫療方案。據了解，這間醫院2017年曾成功治療一名有同樣症狀的10歲女童，不過女童父親後來反映，病狀不但恢復並且更加惡化，最後只好停止治療。