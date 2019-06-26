文在寅曝：美國及北韓商討「川金三會」　正進行檯面下對話

▲ 文在寅日前前往挪威國是訪問，在奧斯陸大學發表談話。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅28至29日將出席在日本大阪舉辦的20國集團（G20）峰會，26日在出發前夕接受包括《韓聯社》及外媒等6家媒體聯合書面訪問時透露，美國及北韓正進行有關第三次元首會談的對話，「值得關注的是，雙方在透過河內會談了解彼此立場後，進行檯面下的對話。」

《韓聯社》指出，外界普遍期待「川金三會」成為北韓無核化協商及朝鮮半島和平進程的決定性分水嶺，而文在寅此言等於證實美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩的第三次會談已經不遠。

文在寅提到，「儘管河內峰會後，（兩國）沒有進行正式對話，美國及北韓元首間對話的意志並未退卻；二位元首的親筆信往來便可證明他們對彼此不變的信任。南北韓之間也展開對話，以多種途徑使對話持續進行。」

文在寅表示，沒有理由因為對話不見明顯進展就稱此狀況為朝鮮半島和平進程的僵局；金正恩與川普收到彼此的親筆信、北韓宣傳鼓動部第一副部長金與正親送南韓前總統金大中遺孀李姬鎬的唁電及花圈都是有意義的訊息。

他說明，金正恩上周與中國國家主席習近平舉行峰會，過程中也再度表明對話的決心，「朝鮮半島和平進程已經獲得許多進展，目前也正踏實的發展，應會透過北韓及美國協商邁向下一個階段。」他也強調，「我認為現在時機已經成熟。」

針對第4次南北韓峰會及派出對北韓特使的意願及時機，文在寅則回覆，「這都看金委員長。不論時間、地點及形式，隨時準備好直接與金委員長見面是我不變的決心。」