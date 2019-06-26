滿身血棄嬰遭丟包樹林！　被塞塑膠袋打死結「肚皮還掛著臍帶」

實習記者黃可昀／綜合報導

美國喬治亞州福賽斯郡（Forsyth）一座樹林頻頻傳出哭聲，警方循著聲音沿路搜查，最後發現哭聲是從一個黃色塑膠袋裡傳出來的，打開來看竟發現裡面是名遭拋棄的女嬰，且滿身是血，臍帶胎盤都還連在身上，明顯才剛出生。

據《紐約時報》報導，這座樹林位於福賽斯郡東南部的戴夫溪路（Daves Creek Road），警方6日接獲居民報案說「樹林有嬰兒哭聲」，隨即派出警力展開搜救，終於在7日凌晨2點找到哭聲來源，沒想到是從打了死結的塑膠袋中傳出，員警當下立刻扯破塑膠袋拯救女嬰。

▲幸好寶寶順利存活下來。（圖／翻攝自Facebook／Forsyth County Sheriff`s Office）



女嬰被發現時身上還沾有血跡，肚皮上也連著臍帶，才剛出生沒多久就被遺棄。警方表示，女嬰可能是白人或拉美裔，經過治療後健康狀況良好，醫院將她取名為「印地雅（India）」，目前安置在喬治亞州家庭兒童服務部，尚未有人認領。

據了解，喬治亞州不久前才通過「禁止墮胎法案」，最快明年就會開始實施。條文嚴格規定胎兒如果已經有了心跳，孕婦就不可以進行人工流產，而胎兒通常最快6周就會出現心跳。

福賽斯郡警長費里曼（Ron Freeman）表示，現今喬治亞州有「避風港條例（Safe Haven Law）」，如果懷孕婦女認為自己沒辦法照顧孩子，即可在生產後30天內把寶寶送到醫院、警局或相關機構，只要交給他人照顧就不會涉嫌遺棄罪。