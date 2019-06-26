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在家抽菸危害家人健康觸法　泰國政府：讓人吸二手菸等同家暴

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▲▼吸菸,抽菸,二手菸。（圖／取自Pixabay）

▲泰國政府發布新法，規範二手菸造成的健康疑慮。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

根據泰國《皇家公報》先前發布的《2019年家庭發展與保護法》（2019 Family Development and Protection Act），從今年8月20日開始，若是在家吸菸並危害到家庭成員的健康將被視為「家暴」行為；違法者可能得於少年或刑事法庭受審，或是接受戒菸課程。

《清萊時報》（Chiang Rai Times）報導，泰國政府為了減少二手菸造成的死亡事件，決定新法案於8月20日生效；在家吸菸者可能面臨家暴指控，若是發現這些人影響到家庭成員的健康，便會遭到定罪。

還不清楚法律如何徹底執行，違法者可以在少年或刑事法庭受審；法院也可以命令這些人不得在家抽菸，不然就是展開戒菸課程，於90天內停止在家吸菸的習慣。泰國菸草控制研究與知識管理中心負責人科薩康（Ronnachai Khongsakon）表示，去年有8278人死於二手菸。

事實上，早在過去幾年內，泰國政府就針對吸菸者祭出越來越嚴格的法律，可以抽菸的合法年齡從18歲提高到20歲；若是違法便會面臨最高3個月徒刑、最高3萬泰銖（約台幣3萬元）罰款。此外，商家也必須檢查消費者的身分證，如果違反規定就會被開罰，甚至失去販售香菸的許可證。

回到今年二月，泰國多處公共場所就禁止吸菸，違者面臨5000泰銖罰款。泰國6個機場也關閉吸菸室，值得注意的是，有幾處海灘也開始禁菸，旅客在點菸前最好先詢問相關人員，以免觸法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字：吸菸,二手菸,泰國,家暴,東南亞要聞

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