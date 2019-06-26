正妹豪放坐姿「底褲全露」！　運將假裝自拍偷攝「三角地帶」PO群組

▲泰國司機裝自拍將後座女乘客「露底褲」的坐姿偷拍下，還傳到群組「分享」，如今被網友公布嗆爆。示意圖。（示意圖／翻攝自pixabay）



國際中心／綜合報導

泰國網路近日出現一張偷拍照引起議論。一名女乘客搭乘計程車時坐姿不雅，導致春光外洩底褲全露，但計程車司機不僅沒有提醒，竟假借自拍與女乘客合影，還將走光照公開到群組上取樂。公開此照的粉專痛斥司機行為差勁，呼籲知道線索的人能出面檢舉，而司機則在25日解釋「拍攝日期久遠，不知道為何又被翻出」，但仍有許多網友認為偷拍行為失當。

▲引起軒然大波的偷拍照。（圖／翻攝自FB／Taxi report TH）



粉絲專頁「Taxi report TH」24日公布一張照片，身穿藍襯衫的計程車司機高舉手機自拍，但畫面右邊卻出現年輕女乘客的身影，因坐姿不雅，底褲全露，但司機不但沒有出聲提醒，甚至藉著自拍偷偷拍下乘客照片，po到群組取樂，也讓該粉專痛斥「有這種變態心理的人根本不適合再擔任司機，希望有圖中司機線索的人提供資訊，公布給大家知道」。

照片曝光後，立刻引發泰國網友議論，紛紛指責司機不該不經過乘客同意，私自拍下乘客照片。而該名司機則在25日出面回應，照片的確是多年前所拍，但當時僅傳送到一個工作群組，不知道為何會外流又引起如此大的爭議，並至警局對公布照片「公審」自己的粉專提告。目前雙方仍在激烈交鋒中。

而泰國著名律師Decha Kittiwittayan則指出，司機偷拍行為最高會被判處500泰銖罰款，暫停駕駛執照6個月，而利用網路散布猥褻照片一事，會被判5年以下徒刑或最高10萬泰銖罰款。