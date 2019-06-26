美女老師「愛的抱抱」男同學抱緊深埋胸口！46萬人羨煞：想回去讀書了

▲泰國女老師與學生「愛的抱抱」，羨煞眾多網友。（圖／翻攝自「泰國清邁象」臉書）

國際中心／綜合報導

學校老師為了要鼓勵學生，常常想出「妙招」引起學生學習興趣。泰國社群就曝光一段畫面，一名「仙氣滿滿」的美女老師為了要讓學生上學更開心，會在教室外與學生玩小遊戲互動，其中一個選項是「愛的抱抱」，只見學生們很開心的把臉深埋於老師的胸前，羨煞了一票網友想要回學校讀書。

臉書粉絲頁「泰國清邁象」分享了這段影片。透過畫面可以看到，美女老師身旁牆壁有4個選項，讓學生自由選擇想要與老師做出什麼樣的互動，分別是擊掌、對拳、握手和愛的抱抱。

有些同學選擇擊掌，大部分的學生選擇擁抱；但仔細一瞧，有位小男生選擇抱抱時，竟然把頭埋進於胸口，緊緊地往「長輩」塞，深埋於兩座傲人的山峰，但老師仍不介意，也大力回抱同學，畫面上洋溢著非常幸福的氣氛。

這段畫面似乎羨煞了許多網友，影片觀看了至少46萬次數，網友蓋千樓紛紛留言表示：「教育部這樣做，我應該是考上台灣大學了」、「有這種老師～我絕對讀書」、「家長也可以選擇嗎」、「老師一定是想培養有愛心的學生」、「我會每天給老師愛的抱抱」、「只有這小男孩懂得面對自己」、「這群擊掌的男學生，長大後會為他們的選擇而後悔終生」、「我一定不會翹課了」。