Netflix、愛奇藝更好看　有線電視2年狂丟18萬用戶

年輕人愛上Netflix、愛奇藝等串流影音網站看最新的韓劇、美劇與陸劇，反觀有線電視卻還再播20年前的老電影，讓有線電視出現剪線潮，據統計，2年下來已狂減18萬用戶。

圖文／鏡週刊



會造成有線電視圈大亂鬥的主因，就是這個產業已經不像過去穩賺不賠，加上新舊頻道、代理商與系統業者間的剪不斷、理還亂的層層利益糾葛，一位資深業者對本刊直言。

根據NCC統計，過去兩年來，國內有線電視用戶數已經從2017年高峰期的522萬戶，跌到今年第1季的504萬戶，大跌超過18萬戶，中嘉少了近10萬戶，富邦旗下的凱擘與台固也少了6萬多戶。

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「年輕用戶都上網找愛奇藝、Netflix看最新的韓劇、陸劇，還有中華電信MOD積極搶客，有線電視的內容不長進，播了10幾年的威龍闖天關這種老電影還繼續重播，用戶流失很正常。」資深業者搖著頭說。

除了頻道代理商與系統商間的紛爭之外，有線電視的令人詬病的另一大問題，就是萬年頻道表一成不變。身在有線電視圈都知道，頻道商的240俱樂部，也就是消費者每個月繳給系統商的5、600元收視費用中，有240元是由頻道商們分配，而最有能力分配的就前面的6、70個頻道。

「現有頻道20年來變動率不到1％，14年來頻道表幾乎沒有動過，只要擠進240俱樂部就坐享其成，長期欠缺競爭，內容沒長進，會出現剪線潮也不意外。」頻道商搖著頭說。



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