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全教總爆私校教師遭違法解聘　教育部：將協助學校研擬安置措施

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▲▼全國教師工會總聯合會舉行記者會指大量私校老師飯碗不保 教育部應嚴肅面對。（圖／記者許展溢攝）

▲全教總理事長張旭政呼籲教育部，應嚴肅面對私校教師飯碗不保問題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（4日）舉行記者會指出，近1個多月來，陸續接到私校會員投訴，學校常以財務狀況不佳、招生不足，或是因為私自調高每週授課節數標準等理由，解聘或通知教師下學期不續聘，完全沒有公開透明機制，導致私校老師沒有飯碗。教育部回應，將協助學校安置老師， 以減緩校務衝擊。

全教總理事長張旭政說，近來擁有較長年資的教師被強迫退休或不續聘時有所聞，就算教師透過申訴或司法途徑完成救濟，學校依舊不執行，甚至延宕製發教師聘書，這樣的會員個案截至目前至少有5校33位教師，且有快速攀升跡象。

請繼續往下閱讀...

全教總舉例，以雲林縣某校去年違法解聘或不續聘9位教師中，有6位擁有比較長的服務年資，另外3位，是學校片面宣稱與教師間有約定，但經過全教總協助，9位教師經救濟都獲有理由的評議決定，但學校仍拒不執行評議結果，教育部卻也淪為紙上監督，完全沒敦促學校完成改善。另外一所學校則因財務缺口片面不續聘15位教師，其中11位在無選擇自由下迫與學校簽訂不明協議後離職，4位則可能須走上救濟的漫漫長路。

▲▼全國教師工會總聯合會舉行記者會指大量私校老師飯碗不保 教育部應嚴肅面對。（圖／記者許展溢攝）

▲全教總舉行記者會強調，學校應符合法令程序及有公平透明的機制。（圖／記者許展溢攝）

張旭政認為，教審會機制不公開透明，且這樣的問題普遍存在，教育部最起碼面對此事要有積極作法，除規範學校要符合法令程序及有公平透明機制外，甚至要介入輔導這些被解聘的私校老師，才不會因一時沒工作陷入生活的困難。

教育部表示，私校教師權益向為教育部所重視，教育部除已針對招生不佳私校提供轉型輔導，以協助穩健經營外，若學校未依相關規定辦理，經糾正或限期改善未果者，也將會依法扣減其獎補助或停止其部分或全部班級招生。教育部強調，將持續對於招生或經營困難，而產生教師資遣問題，協助學校研擬安置教師措施，以減緩校務衝擊，維持教育品質及學生受教權益。

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關鍵字：全國教師工會總聯合會,全教總,教育部,私校,飯碗,不續聘,解聘,教師,老師

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