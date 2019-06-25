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政見會全文／「最強外掛」郭台銘喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

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記者徐政璿／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人郭台銘在第一輪發言時表示，在兩岸政策方面，「我郭台銘做總統，向大家保證，一國兩制絕對不會在台灣發生」；在外交政策上面，「只有我擁有與多國領袖之間的個人交情，打線上遊戲的人，有個名詞叫做開外掛，我就是中華民國的最強外掛」。

在國防政策上面，郭台銘說，「我說國防靠和平，不是不買武器，而是不要「為買而買」；做為總統，身為三軍統帥，捍衞國家主權以及自由民主的制度是我的責任，我們不怕打，不畏戰，但為了人民我們更應該避免打，避免送我們的孩子上戰場」。

郭台銘最後表示，「各位，我是郭台銘，我來了，台灣就要不一樣。高雄要贏，台灣要贏，中華民國要贏。國民黨要三贏，相信郭台銘！謝謝大家」。

郭台銘政見12分鐘發言全文：

我是郭台銘，今天的國政願景說明會，
我承認，我是個標準的政治菜鳥！同台的，都是政治界的先進，論政治經歷，我實在遠遠比不上他們。

但，政治菜鳥，有什麼好處呢？就是菜鳥誠懇，認真，肯拚!

我不會打混，喊口號，也不怕得罪人，
我選舉不募款，因為我不想有任何的包袱，

我是出來為中華民國服務的，我會用我40多年的創業精神和執行力，
做個大破大立的總統，只要對中華民國有利我就會做，我就會去改。

各位鄉親，國政願景大家都會講，蔡英文政府尤其會講，但現在的政府，像話嗎？讓我有話直說吧！政客都太短視！太自私！

蔡英文領導的民進黨政府更是倒行逆施，所謂的轉型正義，變成肅殺東廠
惡整軍公教農漁民勞工，中選會變成政治打手，把公投關進鐵籠，
經濟沒半步，政治攏奧步(台語)

所以，受苦的就是
台灣2300萬的同胞！

相信我，大家的苦，郭懂，我懂。各位，你們 辛苦了，再忍幾個月，我一定能讓民進黨政府下台，讓大家過上好日子，

台灣要贏，相信郭台銘。
我郭台銘沒有特別的本事，我就是會經營企業、務實的賺錢；我從來不炒地皮、不炒股票，我只是創業、投資、提供就業機會，造福地方繁榮、引領產業創新、賺錢繳稅。
我懂經濟，我懂產業，我懂國際，我懂國家發展要有經濟的戰略高度。放眼目前檯面上的政治人物，我敢拍胸脯，我是經濟戰略的第一人選！產業佈局的第一人選！我有魄力，做正確決策，我有執行力，把決策做到最好。

各位， 我生在台灣，長在台灣，我家四代同堂在台灣，我的事業總部一直都在台灣，所以我要說台灣不但是我的起家厝(台語)，也是我永遠的根！

二十多年來我成立基金會，捐款協助社會上需要幫助的人，因為我知道，不是每一個人都能像我這麼幸運，得到上天的保佑，努力能夠得到回報，甚至有些人可能連努力的機會都沒有，過去，我只能盡我所能，取之於社會，用之於社會。

但我深深的發現，企業家捐再多錢，那都只能治標，不能治本。治本是政治的事業，是政治家的使命，

一個好政策，例如：對的年金政策，對的福利政策，可以造福多少民眾！

例如：好的產業政策，好的創業環境，可以讓多少年輕人改變他的命運！

我這次競選的中心思想就是和平、安定、經濟、未來。

大家想想如果我們可以確保兩岸和平，增加兩岸互信，那和平是不是可以帶來安定的環境？安定是不是可以帶來經濟的發展？人民生活有保障，社會安和樂利，我知道，這就是大家所期望的

國際情勢一日數變，全世界都面臨衝擊，明年的總統選舉，對台灣太重要了！

這幾個月來我跟農民站在田裡，在夜市和小販聊天，與軍公教朋友相聚，與中小企業和青年座談，感受到台灣真是一個好地方，

缺的只是一位務實、有能力的好總統。各位鄉親，我走遍了世界，我和多少國際的企業家朋友一起合作、開創事業，我和多少國家的元首領袖握過手、成為朋友
我不是傳奇，我能成功是因為我有不服輸的台灣精神！也有一份台灣中小企業，提著皮箱 闖天下的勇氣！

各位，什麼是決定國家治理成功的關鍵因素？是領導力決定了國政願景的成功或失敗！選對人，比一堆漂亮的白皮書更重要！

各位，我敢「改變」！我敢「創新」！我敢「用人」！現在，我，郭台銘來了。

我要向渴望改變的民眾說，我來了，以後就要不一樣！

首先，我來了，兩岸關係上，就要不一樣。大陸不鴨霸(台語)，台灣不挑釁。
每年台灣從兩岸貿易中賺近八百億美金的順差，如果沒有和平、穩定的兩岸關係，這樣的順差，是很難持續的。我主張，兩岸一定要和平，和平要有共識。九二共識，一中各表，重點在「各表」，沒有「各表」，就沒有共識，這就是我的堅持。

台灣是貿易之島，和氣生財，賺錢有理，只要有尊嚴，我們就要賺錢，賺錢才可以壯大台灣香港反送中之後，民進黨大作文章，說什麼今日香港，明日台灣。我要告訴各位，這是沒志氣，自我矮化的說法。因為我認為一國兩制，從來就不適用於台灣。我最尊敬的蔣經國總統，也早在1982年就說過了，反對一國兩制！

台灣的民主制度是我們的驕傲！也是我們的堅持！我郭台銘做總統，向大家保證，一國兩制絕對不會在台灣發生。

在外交上，我來了，台灣在強權之間的關係，就要不一樣。
一個優秀的外交官養成不易，民進黨不尊重專業，任意酬庸，導致外交官士氣低落，我做企業，用人唯才，我贏得大選，必定尊重職業外交官的專業。而同時，我，有一個只有我 才有的優勢。我到美國，我戴著中華民國國旗帽子，進白宮，見川普；我在買日本夏普時，我讓中華民國的國旗與日本國旗同時掛在各國媒體的面前。

只有我擁有與多國領袖之間的個人交情。打線上遊戲的人有個名詞叫做「開外掛」，我就是中華民國的「最強外掛」。

我郭台銘，來了！國防安全就要不一樣。
我說國防靠和平，不是不買武器，而是不要「為買而買」；做為總統，身為三軍統帥，捍衞國家主權以及自由民主的制度是我的責任，我們不怕打，不畏戰，但為了人民我們更應該避免打，避免送我們的孩子上戰場。

我們需要的是更高科技含量的防禦性武器，而且自己要發展AI＋5G，要讓國防產業與台灣科技業全面結合。更重要的是，國防自主過程中的武器研發，絕不能成為貪污的溫床，像是慶富案，連個軍艦的影子都沒看到～就被貪了一堆民脂民膏，我做總統，絕不容許發生這種弊端。

各位，我的前半生，就是創業、創業、再創業。我的後半生，肯定不會比前半生更長了，所以我要把我有限的生命奉獻給養我、育我的國家，在埋葬我親人的土地上，教養我的後代，幫助我的同胞，讓我的國家昂首闊步 邁向成功。

各位，我是郭台銘，我來了，台灣就要不一樣。 
高雄要贏，
台灣要贏，
中華民國要贏。
國民黨要三贏，
相信郭台銘！
謝謝大家。

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關鍵字：國民黨,總統,2020,朱立倫,郭台銘,韓國瑜,張亞中,周錫瑋,政見會

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