政見會完還是緊張…「最強外掛」郭台銘深夜FB：以後就會不一樣了

▲國民黨政見會中，郭台銘的第二輪提問。（圖／翻攝TVBS直播）



政治中心／綜合報導

國民黨「國政願景電視發表會」25日在高雄登場，黨內初選候選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中5人對「憲政、外交、兩岸、國安」4個議題發表看法。發表會結束後，郭台銘在FB粉絲專頁上貼出「4懂」表示，雖然自己是政治菜鳥，但菜鳥就是「誠懇、認真、肯拚」，且自己「懂美國、懂兩岸、懂經濟、懂科技」，有能力打造通往世界的大橋。

全文如下：

政見發表會完剛回到飯店，心情還是有點緊張。我今天參加了人生中的第一場電視政見發表會，想和大家聊聊我的心得。

今天的國政願景說明會，我承認，我是個標準的政治菜鳥，同台先進的政治經歷，我實在遠遠比不上。

但，政治菜鳥，有什麼好處呢？就是菜鳥誠懇，認真，肯拚！

我不會打混摸魚、空喊口號，也不怕得罪人，我有40多年的創業精神和執行力，要做個大破大立的總統！只要對中華民國有利我就會做、我就能改。

我生在台灣，長在台灣，四代同堂在台灣，我的事業總部一直都在台灣，所以我要說台灣不但是我的起家厝，也是我永遠的根！

▼郭台銘說，他競選的中心思想是「和平、安定、經濟、未來」。（圖／記者呂佳賢攝）



二十多年來，我成立基金會協助社會上需要幫助的人。我知道，不是每一個人都能像我這麼幸運，努力都能得到回報。所以，我只能盡我所能，取之於社會，用之於社會。

但我深深的發現，捐錢只能治標、不能治本。一個好政策，例如對的年金政策，對的福利政策，可以造福多少民眾！好的產業政策，好的創業環境，可以讓多少年輕人改變他的命運！

我這次競選的中心思想就是和平、安定、經濟、未來。

紐約時報說，我在中美之間走鋼索。但這七十年來，我們中華民國的命運，每天就是走在鋼索上。一頭在華盛頓，一頭拉在北京，擺脫不了兩頭搖擺的命運。中華民國要找回自主性，唯有我們有實力重建台美供應鏈，也有能力協助大陸轉型成功。我懂美國、懂兩岸、懂經濟、懂科技，有能力打造一座通往世界的堅固大橋。

台灣是一個好地方，缺的只有一位務實、有能力的好總統。我不是傳奇，我能成功，是靠著不服輸的台灣精神！領導力決定了國政願景的成功或失敗！選對人，比一堆漂亮的白皮書更重要！

現在，我要向渴望改變的民眾說，郭台銘來了，以後就要不一樣了！

▼國民黨政見發表會中，郭台銘表示，自己就是台灣最強的外掛。（圖／記者吳奕靖攝）

兩岸要有和平，和平要有共識。九二共識、一中各表，重點在「各表」。沒有「各表」，就沒有共識，這就是我的堅持。

我參選至今，各種抺黑抺紅我的言論紛紛出爐，質疑我會被中國大陸綁架。在此我要向大家說明，郭台銘不像中奸媒體，我不會卑躬屈膝迎合中國大陸。我能挺著腰桿，帶著台灣發展經濟，保有尊嚴和中國大陸進行對話。我一輩子不受人威脅，也沒有人可以指使我，我是永遠的中華民國派。

台灣是貿易之島，只要腰桿挺直，就要賺錢拚經濟。香港反送中運動，民進黨大作文章，說什麼今日香港，明日台灣。我要告訴各位，這是沒志氣，自我矮化的說法。我最尊敬的蔣總統經國先生，早在1982年就說過了，反對一國兩制！台灣的民主制度是我們的驕傲！也是我們的堅持！一國兩制絕對不會在台灣發生！

郭台銘來了，台灣的外交關係，就要不一樣。

民進黨不尊重專業，任意酬庸，外交官士氣低落。我用人唯才，必定尊重職業外交官的專業。我到美國戴著中華民國國旗帽子，進白宮、見川普；買夏普時，我讓中華民國的國旗與日本國旗同時掛在世界媒體面前，只有我擁有多國領袖的個人交情。打線上遊戲的人有個名詞叫做「開外掛」，我就是中華民國的「#最強外掛」！

▼郭台銘說，「台灣的民主制度是我們的驕傲」。（圖／ETtoday攝影中心）



郭台銘來了！國防安全就要不一樣。

我說國防靠和平，不是不買武器，而是不要「為買而買」。捍衞國家主權與自由民主的制度，是我的責任。我們不怕打、不懼戰，但為了人民我們應該避免打，避免送我們的孩子上戰場。

我們需要高科技含量的防禦性武器，要發展AI+5G，全面結合國防與科技產業。國防自主過程中的武器研發，更不能成為貪污的溫床，像是慶富案，被貪了一堆民脂民膏，船沒看到、人倒跑了，這種弊端我絕不容許。

我的前半生，就是創業、創業、再創業。我的後半生，肯定不會比前半生更長了，我要將有限的生命奉獻給養我、育我的國家；在埋葬親人的土地上，教養我的後代，幫助我的同胞，讓我的國家昂首闊步、邁向成功。

各位，我是郭台銘，我來了，台灣就要不一樣。 高雄要贏，台灣要贏，中華民國要贏。國民黨要三贏，相信郭台銘！