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辯論前「學者團惡補」韓國瑜卻打瞌睡！黃光芹爆內幕：連我也叫他草包了

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▲▼韓國瑜,洛城招商會,記者會,閉目。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜連日奔波各地，參加記者會時難掩倦容。（圖／記者吳奕靖攝，資料照）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹炮轟高雄市長韓國瑜，近日在臉書和政論節目不斷揭露「你所不知的韓國瑜」！她25日上政論節目更指出，去年九合一大選時，韓國瑜在辯論大會前，請一群學者和政務官臨時幫他惡補，沒想到竟然完全聽不下去，甚至還當場打瞌睡。

在政論節目《新聞面對面》中，主持人謝震武引用韓國瑜所言，就算自己是土包子，但是身後一堆諸葛亮，組了2、30個專家的國政團隊。黃光芹對此鄭重探討這個議題，她先調侃韓國瑜，「為什麼你叫他草包，他不去告、他不否認？草包、草包、草包，越叫越順口了，連我也第一次叫他草包了，這不講得很溜。」

黃光芹爆料，去年韓國瑜選高雄市長時，一堆大學者進駐，要在辯論會前幫韓國瑜惡補，豈料，韓國瑜沒辦法聽，學者還拿書面資料趕快幫他畫重點讀，也看不進去；後來有一位熱心的AI學者，把科技重點濃縮成一張A4紙，仍是吸收不了。

▲資深媒體人黃光芹爆高雄市長韓國瑜「草包內幕」。（圖／翻攝自YouTube）

▲資深媒體人黃光芹爆高雄市長韓國瑜「草包內幕」。（圖／翻攝自YouTube）

「韓國瑜上台從來不帶小抄，他自己哇啦哇啦就可以講一篇。」黃光芹說，韓國瑜上台不用草稿，學者就給他一張A4紙，然而所有重點知識都吸收不進去；國民黨智庫也找了一堆專業的政務官惡補，結果韓國瑜卻打瞌睡，只有聽到兩岸政策、聽到他嫻熟的「九二共識」才醒來，「因為這個才是他的自信來源。」

黃光芹說，她採訪參選台北市長的前副總統呂秀蓮，也曾講台北又老又窮，韓國瑜後來也承認「又老又窮」是偷用呂秀蓮所言，反而大家最意外的是北漂，「北漂當初不是他的東西，是一個幕僚，高雄在地土生土長的爸爸因為他的小孩到外地工作，很有感，因此向韓國瑜建議北漂。但韓國瑜不知道、不曉得、沒感覺。」

身邊的幕僚都建議「可以打北漂」，但韓國瑜第一時間不信任，最後才發現原來北漂可以用。黃光芹指出，「你看到韓國瑜的光頭，你有感嗎？每天在那邊土包子，每天去搞冉肖玲老藝人這種東西……小朋友會舉登革熱，他卻告訴你『不是像你講的，群聚效應，會群聚感染』，不是！蚊子有病毒，叮咬了之後，咬下一個人就會得登革熱，不是人傳人，不是群聚感染啦！」

黃光芹表示，十幾年來誰對高雄愛河下功夫，誰沒下功夫？韓國瑜選前大喊「民進黨不是高雄的爸爸」，結果換了韓國瑜他這個「爸爸」後，半年就跑了，「愛河現在又髒又臭，不是就告訴你嗎？選你這個爸爸幹什麼？」

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關鍵字：韓國瑜,黃光芹,草包

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