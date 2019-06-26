「我不知韓國瑜是這種人」館長90秒道歉8次：趕走搶劫犯來縱火犯，死更快！

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢再度為當初曾挺高雄市長韓國瑜道歉，他短短一分半鐘就說了8次「拍謝」、「不好意思」。他說，當初韓來找他一副「快死了、你幫幫我、我只想好好做事」，結果「真的是趕走了一個搶劫犯，來了一個放火犯，死得更快…拍謝！拍謝！真的是不好意思、真的是不好意思！」

「你們國民黨這麼囂張，就是我去年做錯事了嘛！」館長25日在直播中說，到現在為止，PTT上有多少人都說韓國瑜就是館長扶上去的嘛，「沒關係，我做錯事情我自己彌補嘛，我怎麼去養、去支持這種人出來。我到現在還覺得很愧疚，雖然我已經道歉過了，我再一次跟全台灣賭爛韓國瑜的人講拍謝、真的拍謝。」

▼館長去年九合一大選前開直播幫韓國瑜背書。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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「我也不知道他會這樣，知人知面不知心，我們真的不知道他是這種人。」館長表示，「他來我們這邊真的是很誠懇，一副他快死了，『你幫幫我，我快死了，我又沒有錢，我只想好好做事』。我們也幫他，想說改變一下，真的是趕走了一個搶劫犯，來了一個放火犯，死得更快，搶劫犯搶一搶還不會把你家燒了，來了一個縱火犯，不好意思啦，我真的很不好意思。」

館長指出，現在PTT上還是有很多朋友說，如果館長當初沒有挺，韓國瑜就不會出來，不會演變成這樣。他右手摸著胸口道歉，「拍謝！拍謝！真的是不好意思、真的是不好意思！」

館長2018縣市長大選時與韓國瑜合體直播，替韓拉抬了不少選情，但他5月在直播當中低頭向全台灣民眾道歉，「我陳之漢做人活到40歲，這是讓我有史以來最屈辱的一次，我對不起全台灣人、對不起高雄人，真的拍謝！希望大家可以原諒我，不然我真的覺得我像罪人。」

▼館長與韓國瑜相談甚歡的畫面，如今只能成為追憶。（圖／翻攝YouTube／館長成吉思汗）