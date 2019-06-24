▲ 興建現代化車輛保養中心，新北消防局第五救災救護大隊新建動土。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市消防局第五救災救護大隊、中隊及車輛保養中心新建工程，24日於三峽區隆恩街開工動土。市長侯友宜表示，本工程對土樹三鶯而言，是非常重要的一個消防堡壘，預計於2020年9月工程順利完工後，將能大幅提升地區救災救護能量，讓市民能「安居新北市」。

侯友宜表示，土樹三鶯地區除了有住宅區、工業區之外，還有大豹溪救溺、滿月圓山搜等救災救難需求，環境相對錯綜複雜，因此特別需要一個完善的基地，讓消防夥伴能夠安全並快速回應。

侯友宜說，24日工程除興建第五救災救護大隊廳舍外，並將打造一個現代化車輛保養中心，提供最快速完善的消防車輛保養能量，預計一年將可省下500萬的公帑，更進一步提升救援能量，讓新北市的緊急救護好還要更好。

消防局指出，本新建工程基地面積計2957.93平方公尺，興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土結構建築物，地上1樓為車輛保養檢修區及SCBA檢修維護區、2樓為車保中心辦公室及備勤室、3至5樓為大隊辦公室及指揮中心、6樓梯間及機房，總樓地板面積為3857.57平方公尺，總工程費1億2785萬9121元整，將興建符合生態、節能、減廢的綠建築消防辦公大樓及車輛保養中心。

消防局表示，此外工程計畫打造現代化車輛保養中心，改善1448輛各式消防車輛保養之軟硬體設備，除提供寬敞亮白的現代化保養環境，並簡化保養流程，提升維修效率。

其中，為維護消防人員的個人救災裝備安全，更建置全國消防機關首座SCBA（空氣呼吸器）檢測維修室，以往1800套空氣呼吸器，委外廠商檢測維修，未來將由車輛保養中心自行檢測維修，以保障第一線救災人員之安全。