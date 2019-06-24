▲ 公視新南向4K紀錄片，《我們在這裡生活》府中15首映。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

公共電視自製《我們在這裡生活》4K系列紀錄片，24日在府中15新北市紀錄片放映院全國首映。知名電影導演林靖傑所帶領的製作團隊，與受訪者黃金線、阮氏芳、蔡定邦，分享精采的幕後故事。臺灣公廣集團總經理曹文傑與新北市政府文化局局長蔡佳芬聯袂出席活動。

文化局長蔡佳芬表示，內政部統計，新住民取得本國國籍及身分證人口超過65萬人，是臺灣第二大族群。而新北市新住民及其子女也有14萬人之多，高居全國之冠。這些異國飄流而來的人們，遍布全臺，深入城鄉，他們的存在，支撐了國家的發展，已和我們的生活密不可分，但因為語言和文化的隔閡，我們對他們的想法和處境，仍是非常陌生，這部影片讓我們看到他們的故事。

公共電視總經理曹文傑表示，臺灣就是移民社會。過去有唐山過臺灣、國民政府來臺，現今有城鄉之間、東南西北的遷徙流動。而20多年來東南亞移民移工飄洋過海來臺灣，也是循著同樣的歷史軌跡。不斷吸納新的元素，變成「我們」的，就是臺灣精神。

《我們在這裡生活》由知名電影導演林靖傑擔任監製，資深社運工作者顧玉玲與郭明珠分別擔任策劃、企劃，許卉林擔任製作人、陳怡分執導。監製林靖傑表示，為有別於現有的東南亞移工與配偶題材作品，本片特別邀請 《我們》、《回家》兩本極具份量的國際移工報導文學家顧玉玲合作拍攝。

這四組「臺灣－越南」跨國遷移者，包括移工、婚配、新二代等角色。臺越混血的新二代蔡定邦打工自學，受侯孝賢導演的《悲情城市》啟發，懷抱電影導演的夢想。北越的阮氏芳（小芳）、南越的黃金線，在臺灣結婚生子，打拚家庭的理想未來。

新時代的冒險家黃金線透過婚姻仲介遠嫁到臺灣；阮氏芳從移工轉換成新住 民，更堅持保留國籍與傳承越南文化給下一代。曾在臺幫傭的阿問，借錢也要讓兒子文山、文進到臺灣工作，見識外面的世界。他們在這距離越南1700多公里遠的臺灣落錨，成為我們，用生命寫下跨國移動、實現自我、勇敢堅毅的故事。

公視4K新南向紀錄片《我們在這裡生活》將於6月27日晚上十點於公共電視播出，《公視+》OTT影音平台同步上架：https://www.ptsplus.tv。府中15也於8月6日舉辦免費放映。更多資訊請查詢府中15新北市紀錄片放映院官網：http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films，或電洽02-2965-7186。