政見會／郭台銘砲火全開：政客都太短視太自私！我不會打混喊口號

▲國民黨政見會-郭台銘。（圖／翻攝TVBS直播）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人郭台銘在第一輪發言時表示，「我不會打混，喊口號，也不怕得罪人，我選舉不募款，因為我不想有任何的包袱」。

郭台銘說，政客都太短視、太自私！什麼是決定國家治理成功的關鍵因素？是領導力決定了國政願景的成功或失敗！選對人比一堆漂亮的白皮書更重要！

他說，這幾個月來他跟農民站在田裡，在夜市和小販聊天，與軍公教朋友相聚，與中小企業和青年座談，感受到台灣真是一個好地方。

郭台銘強調，台灣缺的只是一位務實、有能力的好總統。他走遍了世界，我和多少國際的企業家朋友一起合作、開創事業，和多少國家的元首領袖握過手、成為朋友。「我不是傳奇，我能成功是因為我有不服輸的台灣精神！也有一份台灣中小企業，提著皮箱闖天下的勇氣！」。



郭台銘表示，他敢改變、創新、用人，「我來了以後，就要不一樣」。每年台灣從兩岸貿易中賺近八百億美金的順差，如果沒有和平、穩定的兩岸關係，這樣的順差，是很難持續的；他主張，兩岸一定要和平，和平要有共識，九二共識，一中各表，重點在「各表」，沒有「各表」，就沒有共識。

郭台銘說，台灣是貿易之島，和氣生財，賺錢有理，只要有尊嚴，我們就要賺錢，賺錢才可以壯大台灣香港反送中之後，民進黨大作文章，說什麼今日香港，明日台灣。這是沒志氣，自我矮化的說法，因為他認為一國兩制，從來就不適用於台灣。

他說，一個優秀外交官養成不易，他做企業用人唯才，必定尊重外交官專業，他到美國到中華民國帽見川普，到日本，讓中華民國國旗呈現在國際媒體面前，「我是中華民國最強外掛！」。

郭台銘表示，台灣需要的是更高科技含量的防禦性武器，而且自己要發展AI＋5G，要讓國防產業與台灣科技業全面結合。更重要的是，國防自主過程中的武器研發，絕不能成為貪污的溫床，像是慶富案，連個軍艦的影子都沒看到，就被貪了一堆民脂民膏，他做總統，絕不容許發生這種弊端。

郭台銘說，他的前半生，就是創業、創業、再創業。他的後半生，肯定不會比前半生更長了，所以他要把有限的生命奉獻給養他、育他的國家，在埋葬他親人的土地上，教養我的後代，幫助他的同胞，讓國家昂首闊步、邁向成功。「高雄要贏，台灣要贏，中華民國要贏，國民黨要三贏，相信郭台銘！」。

五位參選人包括前新北市長朱立倫、國民黨初選參選人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中，藍營三場發表會被視為民調最後衝刺的重要指標。

第一階段發言順序，經抽籤依序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每人12分鐘。第一階段發言結束後，現場從4大議題中抽出兩題回答，每人每題回答3分鐘。第二階段現場問答的發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。