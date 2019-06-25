郭台銘「我是中華民國最強外掛」6度吶喊我來了！鄉民傻眼秒噴笑：太神啦

記者許力方／綜合報導

國民黨總統初選首場政見發表會25日在高雄國際會議中心登場，繼周錫瑋、韓國瑜之後，第三棒輪到郭台銘，他坦承自己是政治菜鳥，要讓大家過上好日子，「我，郭台銘來了」，兩岸方面堅持反一國兩制，談到外交，他更高聲吶喊「我就是中華民國的最強外掛！」6度直呼「我來了」讓網友大笑讚「太神啦」、「終於講一句聽得懂的！」

郭台銘在政見發表會上，對兩岸、外交、國防6度高喊「我郭台銘，來了」、「我來了」，稱他能讓兩岸關係不一樣，談到外交部分，他說自己曾戴著中華民國的帽子進白宮見川普總統，買日本夏普時，也讓國旗同時掛在各媒體面前，「只有我擁有和多國領袖間的個人交情」，這在線上遊戲就叫做「開外掛」，最後大聲吶喊「我就是中華民國的最強外掛」。

▲國民黨政見會，郭台銘6度高喊「我來了」。（圖／翻攝TVBS直播）

▲郭台銘坦承自己是政治菜鳥。（圖／記者吳奕靖攝）



外掛說在批踢踢引發熱烈討論，一聽到郭董高喊「我是最強外掛」，鄉民瞬間爆笑，搞笑模仿直呼「不用擔心，因為 我 來 了」、「我~~~~~~~~~~來~~~~~~~~~~~~~~~了~~~~~~~~」、「這個不錯啊，外掛仔」、「太神啦最強外掛XD」、「終於講一句聽的懂的」、「最強外掛wwwwww哈哈哈哈哈」，眾人好奇「我來了，意思就是相信我得永生嗎」、「知道外掛是作弊嗎XD？」

不少網友也傻眼直呼「靠杯，尷尬癌發作！」紛紛開玩笑反問郭台銘「外掛是在大聲什麼」、「檢舉外掛」、「哪個幕僚出的點子，笑死」、「外掛＝作弊？XD」、「外掛是作弊欸，這樣講自己好嗎？」

►看更多

【政見會全文／「最強外掛」郭台銘喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏 】



▼5位候選人先禮後兵，發表政見。（圖／記者吳奕靖攝）

