政見會／朱立倫自備道具展現「正常倫」　3手板3語言高喊團結

記者郭家榮／綜合報導

國民黨「國政願景電視發表會」25日晚間正式登場，第一階段發言中，初選參選人之一的前新北市長朱立倫獨樹一格，不僅秀上QR碼直接宣傳過去他直播的政見，甚至自備「手板」，展示「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」來回應韓國瑜和郭台銘的政見。

▲朱立倫自備QR碼和手板，自稱是國民黨最正常的候選人。（圖／翻攝TVBS）

朱立倫進場開始就微笑面對所有人，提到在入場時看到其他候選人的支持者各自穿著自己陣營的衣服，只有他的同事朋友穿寫著「KMT」的T恤，要求黨主席吳敦義下次規定所有候選人都要一起穿代表國民黨的衣服，才能表示團結。

接著朱立倫毫無預警地拿出「正常倫」手板表示，自己一直被稱作視為「最正常」的候選人，所以就用最正常的方式，平日就多提好的政策和政見來爭取民眾認同，並請大家直接掃描畫面上的QR碼來看他過去直播的政見。

在提及韓國瑜先前政策中的「國防靠美國、經濟靠日本、市場靠日本、努力靠自己」，朱立倫再度拿出手板展示「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」的4個主張回應，展現了年輕化和有別於其他候選人的陽光特色。

▲朱立倫以4段話回應韓國瑜的「國防靠美國、經濟靠日本、市場靠日本、努力靠自己」。（圖／翻攝TVBS）

最後他用了普通話、台語和客家話來總結，認為在台灣無論是閩南人、客家人，還是原住民等，都是一家人，以「三人同一心，烏土變黃金；兄弟一條心，黃泥變黃金」來作結，強調一旦出線，國民黨所有候選人都要團結支持他才能贏得2020大選。

▲朱立倫在短短幾分鐘切換3種語言，呼籲所有候選人要團結支持最後出線的人。（圖／翻攝TVBS）

在國民黨「國政願景電視發表會」中，前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前鴻海董事長郭台銘，以及前新北市長朱立倫共5位初選參選人親自出席表達國政論述，議題聚焦在憲政、外交、兩岸、國安等4個面向。會前朱立倫表示，過去半年他已經發表了27場直播來說明政見，「是最努力、最認真的一位候選人」，這場發表會是以平常心來面對。

國民黨總統初選將舉辦北、中、南3場國政願景電視發表會，第一場高雄場落幕後，第2場會在29日下午3時至5時於台中福華飯店舉辦，主題為青年、社會、文化、教育；而第3場時間為7月3日晚上8時至10時，地點在台北國際會議中心，主題為經濟、財政、環境、能源。