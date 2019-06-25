政見會／國民黨支持者分3派　朱立倫4點嗆吳敦義：下一場請團結

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國民黨「國政願景電視發表會」25日登場，初選候選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中對「憲政、外交、兩岸、國安」4個面向的議題表達看法。前新北市長朱立倫提出4點看法指出，國民黨想要贏得2020大選，需要團結，但他今天卻看到支持者分3個派系，希望吳敦義在下一場的政見發表會中，能夠團結支持者。

▲許多網友稱朱立倫是「正常倫」。（圖／ETtoday資料照）



朱立倫提到，很多網友認為他參加初選後，受了很多委屈，但仍表達出相當的氣度，是參加初選內最正常的「正常倫」、「氣度哥」。他說明，無論是氣度哥或是「正常倫」，想參加總統初選，就應該提出正常的政見，來得到民眾的認同。

朱立倫說明，希望台灣未來有正常的國際關係、兩岸關係與憲政司法關係。對於韓國瑜「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」與郭台銘「國防靠和平、市場靠競爭、技術靠研發、命運靠自己」的看法，朱立倫則認為，「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」。

▼朱立倫對國家願景的4點看法。（圖／ETtoday資料照）



朱立倫強調，台灣民眾都相當清楚，民主是台灣的基石，「不管是上一代到下一代，都是過著民主自由的生活」，沒人能夠接受民主自由被剝奪，「所以最近香港發生反送中，其實我們在第一時間，就要站在所有堅持為民主自由、為人權、為法制奮鬥的香港朋友的身邊。」

朱立倫指出，他來到現場時，看見同事們「穿國民黨的衣服」，卻另外看到郭台銘的支持者穿著「郭台銘粉絲老虎團」、韓國瑜的支持者穿著「韓國瑜鐵衛軍」的衣服，讓他相當感慨，「我在想，3個禮拜之後，我們大家不都應該是KMT、都是國民黨嗎？」他向吳敦義喊話，下一場政見發表會時，必須要求支持者只穿「國民黨的衣服」。