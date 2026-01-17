不是5000億美元！台美關稅政府信保2500億美元　政院：融資非撒錢

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅在16日取得共識，我方除爭取到對等關稅調降為15%不疊加，還成為全球首個取得232條款關稅優惠的國家，同時也透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。針對投資金額的計算，行政院表示，信保是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構的融資，而非政府拿出2500億美元。

行政院表示，台美關稅從去年4月談到今年1月，9個月時間總算談妥，完成了4項談判目標，當中包括「15%對等關稅且不疊加」、美國232條款半導體及衍生品關稅最優惠待遇等，2個最優惠待遇。重點如下：

一、台灣輸美產品取得「15%對等關稅且不疊加」待遇，是美國逆差國中最低的稅率。這項待遇使台灣與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友處於齊平的競爭地位。

二、台灣取得美國「232條款」半導體及衍生最優惠待遇，為全球首國。具體內容包含，美方給予台灣輸美半導體及其衍生品投資產能2.5倍的零關稅配額；配額外則享有15%優惠關稅。且若未來公布的232稅率低於 15%，則「從其低者」計收。

三、以「台灣模式」作為投資美國的方式：自主投資、聚落化，引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。

四、促成台美高科技領域相互投資。不僅是台灣投資美國，美方也承諾會擴大投資台灣，此舉也確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

針對實際投資金額、信保方案，行政院發言人李慧芝在臉書說明，台美投資MOU寫得很清楚，民間企業直接自主投資2500億美元、政府提供信保支持額度2500億美元，目的是幫助民間融資，「一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨」。

李慧芝進一步說明，政府銀行融資信保支持額度是什麼？就是當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款。這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。

李慧芝說，這次與美國簽署的MOU，也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）