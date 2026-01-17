　
社會 社會焦點 保障人權

獨／被控當小三趙文安反擊！爆搭訕男是手搖店負責人　19日提告

記者邱中岳／台北報導

人稱為「混血模特」的趙文安，先前被人被指控介入富商婚姻， 但是人在香港的趙文安透過微信接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，他與該名自稱富商的男子僅見過兩次面，且早在見面前就已經被該名男子加入IG，最後也拿出雙方對話紀錄，表示自己並未介入別人感情，且該男也自稱古姓女友自願讓他玩十年，可以交換一間房子，她更爆料，該名男子就是經營手搖店的柏元國際餐飲潘姓負責人。

▲▼趙文安在17日出面反駁並沒有當五桐號潘姓負責人的小三，且並非公眾人物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙文安在17日出面反駁表示，並沒有當手搖店潘姓負責人的小三，且並非公眾人物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼趙文安在17日出面反駁並沒有當五桐號潘姓負責人的小三，且並非公眾人物。（圖／記者邱中岳翻攝）

被指控介入富商婚姻的部分，趙文安則表示，在2025年12月18日的一場飯局遇到手搖店的潘姓負責人，但是潘卻表示早已經有先加入自己的IG，並且接著開始搭訕，後來又邀約自己前往北市朋友的私人招待所，但自己抵達現場時有很多不認識的男女，因此想離開現場，潘還要送其返家遭拒。

▲▼被稱當知名手搖飲店五桐號負責人的小三，趙文安在17日出面反駁，拿出對話自清。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲被稱當知名手搖飲店負責人的小三，趙文安在17日出面反駁，拿出對話自清。（圖／記者邱中岳翻攝）

趙文安指出，潘姓男子是經營手搖店的柏元國際餐飲負責人，其女友也是其中一名股東，知名人氣手搖飲在台灣有多家分店，甚至還與日本品牌聯名，連澳洲都有分店拓展。

趙文安指出，自己並非公眾人物也不是模特兒，只是在公司行號擔任行銷企劃，所以並不是外界所想像，另外也將矛頭指向手搖店的潘姓負責人，認為潘的古姓女友出面指控已經構成誹謗、妨害名譽以及偽造文書等罪嫌，將再於19日前往提出相關告訴。

而趙文安針對被控訴的問題，先前也發出聲明稿，強調鏡週刊以古姓女子提供的對話照片及意見撰寫報導，致錯誤聯想本人介入潘姓男子與古姓女子婚姻關係之結果，為錯誤報導，而她是於114 年12月18 日參加友人聚會，與潘姓男子交換社群軟體Instagram 聯絡方式，潘姓男子表明伊與古姓女子並無婚姻關係。

趙文安強調，是潘告訴她，與古姓女子並未結婚，古姓女子自己提要讓他玩十年、結婚就不能出來玩了，現在要好好把握等語，自己才本人誤認潘姓男子與古姓女子是男女朋友，而自己從去年12月26日後與潘姓男子、古姓女子均無再聯絡。

提到北投，除了是大名鼎鼎的溫泉勝地之外，還有許多值得探訪的美味，影音創作者「雨群」近日上傳一段影片，討論北投地區的手搖飲文化，知名品牌「北投紅茶」其實不受當地人青睞，北投人更偏好在地老牌如「高記」、「明泉」及「蔡元益」，且在地人都會說「斜坡那家」，貼文曝光後引發許多人共鳴。

