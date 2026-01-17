關稅與日韓齊平代價卻不同？　媒體人：高科技外移衝擊台灣命脈

▲媒體人樊啓明。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）



實習記者石嘉豪／台北報導

台美對等關稅昨日拍板調降至15％不疊加，與日韓稅率齊平，產業界普遍正面看待。不過，媒體人樊啓明今（17日）指出，台日韓承諾赴美投資的代價大不相同，日韓是「製造業外移」，衝擊點在國內的工作機會，而台灣卻面臨「高科技外移」，恐衝擊台灣命脈。

樊啓明表示，台美對等關稅敲定15%，雖然達成跟日、韓同一條件，但對自身國內影響衝擊卻有很大不同，日韓模式，分別是5500億、3500億美金投資，由政府協調大企業去特定州設廠。

樊啓明點出，而台灣模式，是企業直接投資2500億美元，政府提供2500億美元信用保證，行政院則出來洗地強調，並非外界解讀加總的5000億美金，簡言之，就是「台灣企業買單2500億美元，如果資金不夠可以跟銀行借錢，政府會幫忙做保，信保額度上限是2500 億美元」。

樊啓明認為，日本、韓國原則上由企業承擔投資美方風險，而台灣政府則擔任保人角色，如此一來，能讓美國放心這些投資一定會落實，錢一定會到位，而降低赴美投資風險，但是不是在變相鼓勵國內企業出走？

此外，樊啓明指出，日韓模式被點名去美國的產業，包括蓋汽車廠、電池廠、造船廠，這些勞力密集產業，衝擊點在「工作機會不見」，原本這些工廠應該蓋在日本或韓國，養活當地的工人，現在搬去美國，等於國內少了上萬個就業機會。

樊啓明再指，但台灣模式去美國的恐怕是台積電等最頂尖的半導體廠，這不是普通的工廠，而是台灣的命脈，衝擊面是台灣培養幾十年的高階人才整批「連根拔起」送到美國。

樊啓明憂心，這對台灣未來的研發能力將是重傷，而這些最先進的技術和人都去了美國，台灣的獨特性就降低了，安全性恐怕也就跟著下降，同樣對美關稅15%，日韓的是代價是「製造業外移」，台灣卻面臨「高科技外移」，衝擊本質大不相同。