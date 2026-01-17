澎湖最強釘子車現身　路面重鋪框出「完美長方形」引熱議

▲澎湖氣象站附近空地進行路面重鋪時，因車主聯絡不上，施工單位以木板鋼筋圍住車輛，其餘區域照常鋪設。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

澎湖氣象站附近一處空地近日進行路面挖除重鋪工程，卻意外出現罕見畫面。一輛紅色小客車因為車主人在國外，無法配合施工移車，車子被完整鋪好的水泥地刻意避開，獨留一塊與車身大小相符的空格，畫面曝光後引發網友熱議，笑稱該車是澎湖「最強釘子戶」和「最強釘子車」。

據了解，施工單位事前已在現場張貼公告，表示1月7日至20日將進行路面挖除重鋪作業，提醒停放車輛配合移置，但該輛紅色小客車的車主長期居住在中國大陸，未能即時接獲通知。由於工程期程已定，施工單位只能先以木板及鋼筋圍封車輛位置，其餘區域照常完成鋪設，形成水泥地中央留洞的特殊景象。

民眾指出，施工人員並非不處理，而是礙於無權擅自移車，才會暫時保留該區塊，等車輛移走後再補鋪。對此，馬公市長黃健忠表示，市公所與施工單位的原則是「確保車輛不受損、工程不中斷」，因此先完成主要路面，剩餘小面積將另行二次施工。

事後，車主得知情況後已請兒子到場協助移車，紅色小客車也已移置一旁，原停放位置留下的長方形淺洞，將由施工單位儘速回填修復。施工人員同時以伸縮圍欄封鎖該區域，避免影響通行安全。

不過，該畫面在網路流傳後仍引發網友討論，紛紛留言「最強釘子戶」、「這在哪裡？我也要去朝聖一下」、「這水泥鋪太薄了，應該鋪1米高」，也有人認為施工單位其實有其他移車方式，卻選擇留下空洞，最終仍需補鋪，反而增加工序。