　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

25年「誠品中壢大江店」將熄燈　最後營業日曝光

▲25年「誠品中壢大江店」將熄燈　最後營業日曝光。（圖／翻攝自誠品）

▲誠品中壢大江店。（圖／翻攝自誠品官網）

文／中央社

經營25年的誠品書店中壢大江店將熄燈，引起社群網友討論。誠品今天證實，誠品中壢大江店因租約期滿，將營業至2月22日止，因應桃園整體展店布局調整，高鐵桃園站前獨棟大店也將於2028年開幕。

誠品回應表示，因應區域展店布局，以及高鐵桃園站前獨棟大店的籌備作業持續推進，中壢大江店租約期滿後不再續約；鄰近的誠品生活林口店、桃園統領店、桃園台茂店，以及誠品線上將持續為讀者提供服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

誠品也在官網公告指出，中壢大江店自即日起至2月22日，將舉辦感恩謝幕活動，會員可享單筆滿千折百優惠。誠品在公告中寫道，「相伴9000多個日子，感謝25年來的每一次陪伴與支持，閱讀不散場，相約精彩下一章」，向在地讀者致意。

事實上，誠品已啟動桃園下一階段的大型據點布局。誠品與PCB廠臻鼎科技集團合作的桃園青埔大店，已於去年2月開工動土，預計2028年正式開業。臻鼎-KY先前宣布，將在桃園青埔高鐵站前興建企業總部，並由誠品生活打造約5000坪的獨棟大店進駐。

誠品生活董事長吳旻潔曾指出，誠品在桃園耕耘多年，桃園首店可追溯至1998年，一直希望能開展獨立的大型書店；此次與全球科技大廠企業總部跨界合作，也是誠品首例，未來將積極規劃有別於台灣既有門市型態的誠品書店。

吳旻潔也透露，青埔新店將是誠品首次「不必考量瀑布效應」，有機會把書店設置在一樓，為誠品在空間與閱讀體驗上的布局帶來新的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

當190的邊佑錫.李彩玟相遇...

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

快訊／「學測數A」參考解答公布

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

台北市19日傍晚一名27歲嫌犯於捷運台北車站出口通道、中山站外及誠品南西店內發動隨機攻擊，釀4人死亡，引發社會震驚。然而，有一名網友好奇詢問，「平常逞兇鬥狠的8+9（泛指黑道或角頭），怎麼不敢去抵擋砍人的嫌犯？」對此，吸引許多「8+9」留言回應喊：「我們看起來會去誠品嗎？出手制止可能會先被警察押在地上」，讓大票網友笑翻了。

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

砍人案愛滋預防需72小時內投藥　誠品南西店2類人應受評估

砍人案愛滋預防需72小時內投藥　誠品南西店2類人應受評估

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

關鍵字：

誠品中壢大江桃園展店高鐵店青埔新店

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面