25年「誠品中壢大江店」將熄燈　最後營業日曝光

▲誠品中壢大江店。（圖／翻攝自誠品官網）

文／中央社

經營25年的誠品書店中壢大江店將熄燈，引起社群網友討論。誠品今天證實，誠品中壢大江店因租約期滿，將營業至2月22日止，因應桃園整體展店布局調整，高鐵桃園站前獨棟大店也將於2028年開幕。

誠品回應表示，因應區域展店布局，以及高鐵桃園站前獨棟大店的籌備作業持續推進，中壢大江店租約期滿後不再續約；鄰近的誠品生活林口店、桃園統領店、桃園台茂店，以及誠品線上將持續為讀者提供服務。

誠品也在官網公告指出，中壢大江店自即日起至2月22日，將舉辦感恩謝幕活動，會員可享單筆滿千折百優惠。誠品在公告中寫道，「相伴9000多個日子，感謝25年來的每一次陪伴與支持，閱讀不散場，相約精彩下一章」，向在地讀者致意。

事實上，誠品已啟動桃園下一階段的大型據點布局。誠品與PCB廠臻鼎科技集團合作的桃園青埔大店，已於去年2月開工動土，預計2028年正式開業。臻鼎-KY先前宣布，將在桃園青埔高鐵站前興建企業總部，並由誠品生活打造約5000坪的獨棟大店進駐。

誠品生活董事長吳旻潔曾指出，誠品在桃園耕耘多年，桃園首店可追溯至1998年，一直希望能開展獨立的大型書店；此次與全球科技大廠企業總部跨界合作，也是誠品首例，未來將積極規劃有別於台灣既有門市型態的誠品書店。

吳旻潔也透露，青埔新店將是誠品首次「不必考量瀑布效應」，有機會把書店設置在一樓，為誠品在空間與閱讀體驗上的布局帶來新的可能性。