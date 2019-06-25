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身障運動獎金敬陪末座！　呂維胤：台南難留人才

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▲台南市議員呂維胤指出，台南市身障運動選手獎金是六都之末，2019年又有兩名選手被挖角，恐難留人才。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員呂維胤指出，台南市身障運動選手獎金是六都之末，2019年又有兩名選手被挖角，恐難留人才。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員呂維胤6月25日偕同台南市身障委員會蔡有仁、慈光身障協會何文贊，邀集體育處處長林谷達招開記者會，呂維胤指出台南市在2018年全國身障運動會獲得全國第2名佳績，身障運動選手獎金卻是六都之末，2019年又有兩名選手被挖角，若不早日改善，恐難以將人才留在台南。

呂維胤建請市府應增加預算，提高身障運動選手獎金金額，住宿、交通補助應以專案處理，建立一套完善制度，避免人才持續外流至其他縣市，讓選手能無後顧之憂的繼續為台南市爭光。

呂維胤表示，以個人項目獎金為例，台北市第一名有18萬獎金，而台南市卻僅僅只有6萬，相差足足有3倍之多。新北和高雄市雖和台南市獎金相近，兩縣市選手連續2屆獲得金牌的額外獎勵金，卻皆為5萬元起跳；反觀台南市則是連續獲金牌5屆以內，皆為第1名獎金的1.4倍多（約8萬4千），等同於僅額外多了2萬4千元的獎金，各項獎金都是六都之末，如何守住人才？

身障委員會主任蔡有仁和慈光身障協會何文贊指出，身障運動項目多，辦理不易，每年提倡提升獎金，皆是為了鼓勵身障朋友，及能有更多資源持續辦理各項運動。更何況全國身心障礙運動會2年才1次，提升獎金是最快速能讓選手有感的方式，而黃偉哲市長先前也有口頭答應要以台中作為標準提升獎金。

呂維胤表示，培養一個身障選手需要莫大的經費和心力，選手生命週期短，全國身障運動更是身障選手重中之重，希望市府能做出努力，不希望再看見選手因獎金問題而被挖角至其他縣市。建請市府單位能增加預算，提高獎金額度，將其餘補助以專案處理，建立一套完善的身障選手獎金制度，避免人才持續外流至其他縣市，方能守住台南在地優秀人才。

體育處回應，台南市雖前3名獎金不若其餘六都高，獎勵金的發給對象卻是最廣的，核發的總獎金共1418萬7400元。身障運動選手的優良表現值得肯定，體育處也有責任提升整體體育競賽的環境和生態，但因各縣市財政和獎金發給結構不同，若要提升獎金可能需另闢財源。

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關鍵字：身障運動,獎金,呂維胤,台南,人才

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