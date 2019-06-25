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台南新營鹽水飄惡臭　堆放牛屎雞糞地主遭重罰

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▲台南市環保局發現新營區雙營橋右方農地堆放大量牛、雞排泄物，現場除責令地主立即改善外，並依空污法告發。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局發現新營區雙營橋右方農地堆放大量牛、雞排泄物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來民眾反應台南大新營地區半夜飄惡臭，令人噁心無法入睡，經過台南市環保局抽絲剝繭，進行大範圍稽查結果，發現新營區雙營橋右方農地堆放大量牛、雞排泄物，現場除責令地主立即改善外，並依空氣污染防制法第32條規定告發，最高可處新台幣10萬元罰鍰。

台南市環保局指出，最近民眾除了電話陳情外，同時也在社群網站PO文反映南紙社區及新營、鹽水地區時常於夜間聞到濃烈牛、豬糞異味，惡臭難聞。但是惡臭會隨著氣壓高低、風向變化而改變，造成搜尋意味來源的困難。

環保局在經以大規模、大範圍巡查的方式，在新營區雙營橋經柳營外環道路旁右方農地，發現堆置大量牛隻及雞隻的排泄物，造成於農地周遭及下風處有明顯動物排泄物異味。雖然土地管理人表示，堆放之牛、雞排泄物是進行堆肥土地改良翻耕使用，但是這種行為已經嚴重影響空氣品質，環保局現場已針對堆置、混合產生異味依空氣污染防制法第32條規定依法告發處分，最高可處10萬元罰鍰，並限期儘速覆土改善。

環保局長林淵淙說，環保局稽查無假期，24小時均有稽查人員值勤受理執行公害陳情案件，近幾個月已針對鹽水、新營及柳營八翁酪農區等畜牧業者，分別依據違反空氣污染防制法及廢棄物清理法共開出11張罰單，希望強力督促畜牧業者，妥善操作廢水處理設施並改善畜舍環境，以維護鄰近社區的居住環境品質。

環保局再次呼籲業者千萬不要心存僥倖，挑戰市府鏟除不法業者之決心,針對違規污染業者，環保局將嚴查重罰阻止破壞環境之行為，更呼籲民眾爾後若發現環保公害案件或違反環保法令情事，請立即撥打市府1999市政服務專線或環保署全國公害陳情專線0800066666檢舉不法，環保局將儘速派稽查員前往查處，全民攜手共維清新之環境品質。

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關鍵字：台南,新營,鹽水,惡臭,牛屎,雞糞,重罰

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