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防制登革熱　台南辦高風險農園登革熱防治示範觀摩

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▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來城市多元化農園的興起，讓民眾在工作餘暇或假日，可以藉由農作舒展身心，許多農園穿插分布於都會地區房屋聚落之間的空地，農園中各式貯水容器、從事農作相關的器具用物堆積、以及農園整體環境若未能妥善管理，即會造成積水容器孳生登革熱病媒蚊的危機。

▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲於6月24日出席中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」，並邀請各地方政府防疫人員共同觀摩優良農園辦理情形，希將台南市多元農園管理經驗，提供各縣市衛生局參酌，以推廣民眾加以學習應用。

▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長帶領參訪人員於中西區西湖里多元農園進行觀摩，並由西湖里里長柯茂全解說農園的管理模式。西湖里多元農園已設立10多年，主要供西湖里里民耕作，目前有1百多位里民在此種植在此種植蔬菜、水果等，菜園規劃完善，且設置自來水管路，供民眾取水澆灌農作，因取水方便，民眾就不會使用儲水桶，相對的就減少因儲水而孳生病媒蚊，這樣就可以快樂安全的施作。

▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲再此提醒市民，進入梅雨季節後，民眾有儲存雨水澆灌農作物習慣，倘儲水桶未加置細紗網或蓋子時，即可能孳生病媒蚊。請民眾加強注意，當儲水容器被防疫人員查獲病媒蚊孑孓時，即會依傳染病防治法第25條、第70條規定，處罰鍰新台幣3000元～15000元，無改善期。而且鄰近縣市已出現本土登革熱疫情，且病例持續發生中，請民眾務必加強平日「巡、倒、清、刷」的作為，清除積水容器及積水點，在降雨過後更需加強，再巡一次再清一次，且有需前往東南亞、南亞國家及高雄市三民區鼎金里、金獅湖市場旅遊活動時，務必做好防蚊措施。

▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲請醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），以利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。

▲衛生福利部陳時中部長、疾病管制署署長周志浩及台南市長黃偉哲，出席台南市中西區西湖里多元農園辦理之「2019年高風險農園登革熱防治示範觀摩」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

　相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網（http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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關鍵字：登革熱,台南,高風險,農園,觀摩

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