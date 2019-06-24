行政院給台南200億？蘇貞昌要韓國瑜「錢不要亂花、話不要亂講」

▲蘇貞昌表示，希望韓國瑜錢不要亂花、話不要亂講。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜22日在台中造勢表示，當年台南地震，前行政院長張善政馬上撥款200億，卻遭行政院打臉，該預算只有核定沒執行。媒體今（24日）再問行政院長蘇貞昌此事，他認為，韓國瑜應專心把事情做好，錢不要亂花，話更不要亂講。

行政院反駁這200億根本沒執行後，張善政馬上錄影片指出，自己確實有核定「安家固園計畫」預算，怒轟行政院是在發假新聞。蘇貞昌今天到農委會家畜衛生試驗所視察口蹄疫拔針情況後對此事說，韓國瑜一再說高雄發大財，有3千億不用靠中央，現在全國登革熱疫病都在高雄，應該要請韓國瑜好好守住地方防治登革熱。

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蘇貞昌表示，高市府向中央申請5千萬元登革熱補助，行政院2天內就全額照准，希望韓國瑜專心做好，錢不要亂花，話更不要亂講，且台南市長也說從來沒收到2百億這件事，防治登革熱就是好好防治病媒蚊，不要扯到丐幫、扯到錢，不把事情做好，卻講東講西。

蘇貞昌強調，韓國瑜說高雄發大財，不用靠中央，但現在中央在幫忙他，希望登革熱就是對付病媒蚊，不要扯別的事，不相干的人也不要把不對的問題東拉西扯，因為這對高雄登革熱一再增加，一點幫忙都沒有。

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