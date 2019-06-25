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1124後蔡英文變一個人？辣台妹下命令：2020總統一定要勝選

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▲總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文25日下午出席民進黨活動「2019青年入陣-民主新星研習營」，看到滿場年輕朋友力挺，小英心情非常好，開心向現場「鐵粉」分享1124敗選後的總統心路轉變，同時也以「辣台妹」身分下達命令，「2020總統一定要勝選、立委一定要過半，這是命令，我們一起達成」。

民進黨按照往例舉辦研習營廣納有志從事政治工作的年輕朋友，今年因應總統大選，從兩百多名年輕學子中海選出的80位，歷經三天兩夜的歷練，將在25日總統親臨的發表會後，正式進入各地的選戰團隊實習，一起迎戰2020大選。

蔡英文成果發表會上致詞，她笑說今天全場都是鐵粉，一進來就聽到大家要她加油，她開玩笑說，「我的油還需要你加嗎？」小英提及，黨部對年輕朋友的訓練，就是在深入基層，例如走到廟宇前，從沒有人聽你講話，到慢慢吸引十多人過來聽，甚至到聽懂為止，這才是年輕人最大的挑戰。

蔡英文分享，很多人覺得九合一選戰11月24日前後，蔡英文好像變了一個人，她坦言，「蔡英文過去忙著做總統跟黨主席」，直到敗選以後，她把團隊裡最年輕的幕僚、總統府發言人林鶴明叫去，請他招集所有的年輕幕僚，好好思考年輕人想要一個怎麼樣的總統，「他們每一個人都有自己的社群網路，但過去沒人問過他們總統應該做哪些事」。

蔡英文強調，年輕朋友的影響力不容忽視，大人做事做久了，很容易忘記小朋友想什麼，所以一定要翻轉、聽見青年朋友的聲音，她也向台下年輕人喊話，現階段請大家在網路上透過獨特的語言，把對蔡英文的支持做最大的擴散。

蔡英文笑說2020總統大選一定要勝出，她不要問大家好不好，因為鐵粉一定會說好，「我要說，2020總統一定要勝出、立委一定要過半，這是命令，我們一起達成」。

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關鍵字：蔡英文,賴台妹,2020

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